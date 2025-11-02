خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

خداحافظی با عکس پروفایل ساده در گوشی ها

خداحافظی با عکس پروفایل ساده در گوشی ها
کد خبر : 1708480
لینک کوتاه کپی شد.

برنامه Google Phone در حال توسعه قابلیتی است که به کاربران امکان می‌دهد، علاوه بر شخصی‌سازی تصویر تماس‌گیرنده، یک «کارت تماس» با تصویر پروفایل خود ایجاد کنند که هنگام تماس با دیگران، روی صفحه‌نمایش دستگاه مقصد نمایش داده شود. این ویژگی می‌تواند نحوه تعامل بصری در مکالمات تلفنی را متحول کند.

در اواسط سال ۲۰۲۵، با به‌روزرسانی‌های جدید برنامه Google Phone و تغییرات ظاهری موسوم به Material ۳ Expressive، قابلیتی به نام «کارت‌های تماس» معرفی شد. این ویژگی، که به‌خصوص برای گوشی‌های پیکسل گوگل طراحی شده است، به کاربران اجازه می‌دهد برای هر فردی که با آن‌ها تماس می‌گیرد، یک پس‌زمینه خاص و شخصی را فقط روی گوشی خودشان تنظیم کنند؛ درست مثل اینکه برای مخاطب مهمی، یک عکس پروفایل اختصاصی بگذارید تا وقتی زنگ می‌زند، آن عکس را ببینید.

این سیستم فعلی که یک طرفه عمل می‌کند، ممکن است تنها آغاز راه برای «کارت‌های تماس» در برنامه Phone باشد. گوگل در حال بررسی امکانی است که کاربران بتوانند پس‌زمینه و احتمالاً تصویر پروفایل خود را تنظیم کرده و این کارت را به دیگران نمایش دهند. این کارت بر روی دستگاه فردی که با او تماس گرفته می‌شود یا فردی که با شما تماس می‌گیرد، نمایش داده خواهد شد، به شرطی که هر دو طرف از دستگاه‌ها و برنامه‌های سازگار استفاده کنند. پیش‌بینی می‌شود این ویژگی مانند یک عکس پروفایل در شبکه‌های اجتماعی یا حساب‌های کاربری عمل کند، بدین معنا که دیگر محدود به نمایش محلی بر روی یک دستگاه نخواهد بود و به صورت عمومی‌تر قابل مشاهده خواهد بود.

خداحافظی با عکس پروفایل ساده در گوشی ها

جزئیات فنی و زمان احتمالی عرضه

این تنظیم جدید در نسخه ۱۹۷.۰.۸۲۱۳۹۲۰۲۵-publicbeta-pixel برنامه Google Phone مشاهده شده است. این نسخه آزمایشی (بتا) که هنوز به صورت عمومی منتشر نشده، بخشی با عنوان «کارت تماس من» (My calling card) را به همراه یک دکمه «ایجاد» اضافه کرده است. در این مرحله اولیه، جزئیات دقیق نحوه عملکرد این ویژگی هنوز مشخص نیست.

هنوز مشخص نیست که آیا کاربران می‌توانند هم پس‌زمینه و هم عکس پروفایل را در کارت تماس خود تنظیم کنند. این قابلیت ممکن است در تمامی دستگاه‌های اندرویدی که از برنامه Google Phone استفاده می‌کنند، قابل اجرا باشد. با اتصال به یک حساب گوگل، احتمالاً کاربران می‌توانند کارت‌های تماس شخصی خود را تنظیم کرده تا هنگام برقراری تماس از طریق Google Phone، این کارت‌ها نمایش داده شوند.

با توجه به اینکه این کشف در یک نسخه آزمایشی صورت گرفته، مشخص نیست که این ویژگی چه زمانی (و آیا اصلاً) به دست کاربران نهایی اندروید خواهد رسید. اما در صورت عرضه، ایده «کارت تماس» در صورتی که توسط خود تماس‌گیرنده قابل تنظیم باشد، می‌تواند تأثیرگذاری بیشتری داشته باشد.

 

منبع خبرآنلاین
انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
فولاد حداد
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ