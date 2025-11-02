خداحافظی با عکس پروفایل ساده در گوشی ها

در اواسط سال ۲۰۲۵، با به‌روزرسانی‌های جدید برنامه Google Phone و تغییرات ظاهری موسوم به Material ۳ Expressive، قابلیتی به نام «کارت‌های تماس» معرفی شد. این ویژگی، که به‌خصوص برای گوشی‌های پیکسل گوگل طراحی شده است، به کاربران اجازه می‌دهد برای هر فردی که با آن‌ها تماس می‌گیرد، یک پس‌زمینه خاص و شخصی را فقط روی گوشی خودشان تنظیم کنند؛ درست مثل اینکه برای مخاطب مهمی، یک عکس پروفایل اختصاصی بگذارید تا وقتی زنگ می‌زند، آن عکس را ببینید.

این سیستم فعلی که یک طرفه عمل می‌کند، ممکن است تنها آغاز راه برای «کارت‌های تماس» در برنامه Phone باشد. گوگل در حال بررسی امکانی است که کاربران بتوانند پس‌زمینه و احتمالاً تصویر پروفایل خود را تنظیم کرده و این کارت را به دیگران نمایش دهند. این کارت بر روی دستگاه فردی که با او تماس گرفته می‌شود یا فردی که با شما تماس می‌گیرد، نمایش داده خواهد شد، به شرطی که هر دو طرف از دستگاه‌ها و برنامه‌های سازگار استفاده کنند. پیش‌بینی می‌شود این ویژگی مانند یک عکس پروفایل در شبکه‌های اجتماعی یا حساب‌های کاربری عمل کند، بدین معنا که دیگر محدود به نمایش محلی بر روی یک دستگاه نخواهد بود و به صورت عمومی‌تر قابل مشاهده خواهد بود.

جزئیات فنی و زمان احتمالی عرضه

این تنظیم جدید در نسخه ۱۹۷.۰.۸۲۱۳۹۲۰۲۵-publicbeta-pixel برنامه Google Phone مشاهده شده است. این نسخه آزمایشی (بتا) که هنوز به صورت عمومی منتشر نشده، بخشی با عنوان «کارت تماس من» (My calling card) را به همراه یک دکمه «ایجاد» اضافه کرده است. در این مرحله اولیه، جزئیات دقیق نحوه عملکرد این ویژگی هنوز مشخص نیست.

هنوز مشخص نیست که آیا کاربران می‌توانند هم پس‌زمینه و هم عکس پروفایل را در کارت تماس خود تنظیم کنند. این قابلیت ممکن است در تمامی دستگاه‌های اندرویدی که از برنامه Google Phone استفاده می‌کنند، قابل اجرا باشد. با اتصال به یک حساب گوگل، احتمالاً کاربران می‌توانند کارت‌های تماس شخصی خود را تنظیم کرده تا هنگام برقراری تماس از طریق Google Phone، این کارت‌ها نمایش داده شوند.

با توجه به اینکه این کشف در یک نسخه آزمایشی صورت گرفته، مشخص نیست که این ویژگی چه زمانی (و آیا اصلاً) به دست کاربران نهایی اندروید خواهد رسید. اما در صورت عرضه، ایده «کارت تماس» در صورتی که توسط خود تماس‌گیرنده قابل تنظیم باشد، می‌تواند تأثیرگذاری بیشتری داشته باشد.

