مدیران خودرو
آمریکا بار دیگر در دریای کارائیب حمله مرگبار انجام داد + فیلم

آمریکا بار دیگر در دریای کارائیب حمله مرگبار انجام داد + فیلم
وزیر جنگ آمریکا از حمله هوایی مرگباری به یک شناور در دریای کارائیب خبر داد؛ شناوری که واشنگتن مدعی است حامل قاچاقچیان مواد مخدر بوده و در این حمله سه نفر کشته شدند.

بر اساس گزارش‌ها، آمریکا از ماه سپتامبر تاکنون بیش از دوازده حمله مشابه را در دریای کارائیب و اقیانوس آرام انجام داده است.

این حملات با موجی از انتقادهای بین‌المللی مواجه شده است. نهادهای حقوق بشری و کارشناسان حقوق بین‌الملل می‌گویند هدف قرار دادن قایق‌های مظنون در آب‌های آزاد، نقض آشکار قوانین بین‌المللی و مصداق «اعدام فراقانونی» است.

