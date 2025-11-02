غسل استحاضه چیست؟ / جدول انواع استحاضه و احکام آن

غسل استحاضه برای خونریزی غیرطبیعی از رحم است که در سه نوع قلیله، متوسطه و کثیره تقسیم می‌شود. بسته به نوع خونریزی، برای هر نماز نیاز به وضو و گاهی غسل است. غسل استحاضه می‌تواند به دو صورت ترتیبی (شستن سر، راست، چپ بدن) یا ارتماسی (غسل یک‌باره در آب) انجام شود.

استحاضه نوعی خونریزی غیرطبیعی است که از رحم خارج می‌شود و برخلاف خون حیض، ویژگی‌های خاصی دارد. این خون معمولاً به رنگ زرد، رقیق و بدون فشار یا سوزش است و فقها آن را به سه دسته تقسیم کرده‌اند:

استحاضه قلیله (لکه‌بینی جزئی)

استحاضه متوسطه (خونریزی کم)

استحاضه کثیره (خونریزی زیاد)

انواع استحاضه و احکام آن

نوع استحاضه ویژگی‌ها حکم شرعی قلیله خون کم است و فقط روی پنبه دیده می‌شود، اما داخل آن نفوذ نمی‌کند. فقط وضو برای هر نماز واجب است و غسل نیاز ندارد. متوسطه خون به داخل پنبه نفوذ می‌کند، اما به نوار بهداشتی نمی‌رسد. وضو برای هر نماز واجب است و پیش از نماز صبح، یک غسل لازم است. کثیره خون از پنبه عبور کرده و به نوار بهداشتی یا لباس می‌رسد. برای هر نماز واجب، یک غسل لازم است. همچنین تعویض پنبه و شستشوی بدن قبل از هر نماز ضروری است.

نحوه انجام غسل استحاضه

غسل استحاضه مانند سایر غسل‌ها به دو روش ترتیبی و ارتماسی انجام می‌شود:

۱. غسل ترتیبی

در این روش، بدن به ترتیب زیر شسته می‌شود:

نیت غسل استحاضه.

شستن سر و گردن.

شستن سمت راست بدن.

شستن سمت چپ بدن.

نکته: رعایت ترتیب بین شستن سر، سمت راست و سمت چپ ضروری است، اما برخی مراجع رعایت ترتیب بین دو سمت بدن را واجب نمی‌دانند.

۲. غسل ارتماسی

در این روش، فرد به‌طور کامل در آب فرو می‌رود به‌گونه‌ای که تمام بدن هم‌زمان شسته شود. اگر پا روی زمین باشد، باید آن را بلند کند تا آب به همه قسمت‌های بدن برسد.

نکته: نیت غسل باید قبل از فرو رفتن در آب یا هم‌زمان با آن انجام شود. اگر پس از فرو رفتن در آب نیت کند، غسل صحیح نخواهد بود.

تفاوت حیض و استحاضه

یکی از چالش‌های برخی بانوان، تشخیص تفاوت بین خون حیض و استحاضه است. این دو نوع خونریزی تفاوت‌هایی در رنگ، بو، شدت و احکام شرعی دارند.

مقایسه ای بین حیض و استحاضه

ویژگی حیض استحاضه رنگ قرمز تیره، مایل به قهوه‌ای یا سیاه زرد یا روشن غلظت غلیظ رقیق بو بوی خاص و زننده بدون بوی خاص شدت خروج با فشار و گاهی سوزش بدون فشار و آرام مدت زمان حداقل ۳ روز و حداکثر ۱۰ روز محدودیت ندارد احکام نماز نماز در این دوران واجب نیست نماز باید خوانده شود، اما بسته به نوع استحاضه وضو و غسل دارد احکام روزه روزه گرفتن جایز نیست و باید بعداً قضا شود روزه صحیح است، اما نیاز به غسل دارد غسل بعد از پایان حیض واجب است در برخی موارد برای نماز واجب است

نکته: اگر خونریزی کمتر از ۳ روز باشد یا در برخی روزها قطع شود، حکم استحاضه دارد، نه حیض. همچنین لکه‌بینی بعد از اتمام حیض، اگر قبل از ۱۰ روز باشد، هنوز حکم حیض دارد.

جمع‌بندی شیوه انجام غسل استحاضه

استحاضه نوعی خونریزی غیرطبیعی است که به سه دسته قلیله، متوسطه و کثیره تقسیم می‌شود.

بسته به نوع استحاضه، وضو و غسل متفاوتی واجب می‌شود.

غسل استحاضه به دو روش ترتیبی و ارتماسی انجام می‌شود.

حیض و استحاضه تفاوت‌های آشکاری در رنگ، غلظت، شدت خروج و احکام شرعی دارند.

