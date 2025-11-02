خبرگزاری کار ایران
۲ نوامبر روز جهانی ویتامین دی است

۲ نوامبر، روز جهانی ویتامین دی، فرصتی برای آگاهی‌بخشی درباره یکی از حیاتی‌ترین ویتامین‌های بدن است که نقش کلیدی در سلامت استخوان، سیستم ایمنی و پیشگیری از بیماری‌ها دارد.

چرا روز جهانی ویتامین دی اهمیت دارد؟

۲ نوامبر به عنوان روز جهانی ویتامین دی نام‌گذاری شده تا توجه جهانی را به کمبود گسترده این ویتامین جلب کند. با وجود نقش حیاتی آن، بسیاری از افراد در سراسر جهان دچار کمبود ویتامین دی هستند که می‌تواند پیامدهای جدی برای سلامت عمومی داشته باشد.

نقش‌های کلیدی ویتامین دی در بدن

تنظیم سطح کلسیم و فسفر برای حفظ سلامت استخوان‌ها و دندان‌ها

تقویت سیستم ایمنی و کاهش خطر ابتلا به عفونت‌ها

پیشگیری از افسردگی و بهبود خلق‌وخو

کاهش احتمال ابتلا به دیابت نوع ۲ و بیماری‌های قلبی-عروقی

کمک به کاهش وزن و تنظیم متابولیسم

منابع تأمین ویتامین دی

نور خورشید: تابش UV-B به پوست باعث تولید طبیعی ویتامین دی می‌شود. حدود ۷۰ تا ۸۰ درصد نیاز بدن از طریق نور خورشید تأمین می‌شود.

رژیم غذایی: ماهی‌های چرب، زرده تخم‌مرغ، لبنیات غنی‌شده و مکمل‌های غذایی

مکمل‌ها: در صورت کمبود شدید یا عدم دسترسی به نور خورشید، مصرف مکمل‌ها توصیه می‌شود

علائم کمبود ویتامین دی

خستگی مزمن و ضعف عضلانی

درد استخوان و مفاصل

افسردگی و نوسانات خلقی

ریزش مو

افزایش احتمال شکستگی استخوان‌ها

اختلال در سیستم ایمنی

