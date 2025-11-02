پیام تبریک روز دانش آموز ۱۴۰۴ + عکس

هر عمل دارد به علمی احتیاج

کوشش از دانش همی گیرد رواج

آنکه دارد ز علم و دانش کام

نهد آن را کمال ذاتی نام

روز دانش آموز مبارک

آرزویم این است که دلت خوش باشد

نرود لحظه‌ای از صورت ماهت لبخند

نشود غصه دمی نزدیکت

لحظه‌هایت همه زیبا باشند

روز دانش آموز مبارک

هرکسی در جستجوی دانش است

اجر او تا منزلش در زایش است

او قدم‌هایش در راه خداست

علم نافع مایه آرامش است

روز دانش آموز مبارک

Each day, each effort will bring you closer to your goals…. So keep working hard daily to enjoy success in every exam

Best wishes on Students Day to you

هر روز، هر تلاش تو را به سمت اهدافت نزدکتر خواهد کرد، پس هر روز تلاش کنید تا از پیروزی و نتیجه خوب تمامی امتحانات لذت ببرید.

به مناسبت روز دانش آموز برایتان آرزوی بهترین‌ها را دارم...

روز دانش آموز مبارک

Good grades help you get into a good college, get yourself a good job and help you have a good life with good people around

so work to get the best of the grades. Wishing you Happy World Students Day

نمره‌های خوب به شما کمک خواهند کرد که وارد دانشگاه خوبی بشوید، شغل مناسبی پیدا کنید و زندگی خوبی با انسان‌های پسندیده در اطرافتان داشته باشید

پس تلاش و پشتکار زیادی داشته باشید تا بهترین نمرات را کسب کنید. برایتان روز دانش آموز شادی را آرزومندم.

روز دانش آموز مبارک

زندگی به عنوان یک دانش آموز زیباترین شیوه زندگی است؛

زیرا هر روز فرصتی برای یادگیری چیزهای جدید و پذیرای فرصت‌های جدید است.

هرگز به این فرصت‌ها به عنوان موانع نگاه نکنید

زیرا آن‌ها به شما کمک می‌کنند چیزی را به دانش خود بیافزایید که به نوعی مفید خواهد بود.

کار دانش آموز فقط تمرکز روی تحصیلات خود و لذت بردن از فعالیت‌های درسی برای آینده‌ای روشن‌تر و شادتر است.

روزت مبارک دانش آموز عزیز

هنگامی که دانش آموز موفق می‌شود، موفقیت وی بازتاب موفقیت والدین و معلمان است.

روز دانش آموز مبارک

دانش آموز فقط به کسایی که مدرسه میرن گفته نمیشه

دانش آموز کسیه که هر لحظه به دنبال یادگرفتن چیزهای جدیده

روز دانش آموز بر جست جو گران علم مبارک باد

آینده هر کشوری را دانش‌آموزان می‌سازند

به امید روزی که دانش‌آموزان ما «یاد گرفتن» رو یاد بگیرند

روز دانش‌آموز مبارک

این سیزده آبان نگین روزهاست، دانش آموز در این روز از وزین هاست

هر سال بهتر و ماه بهتر و روز بهتر و بهتر امروز از دیروز و دگر روز بهتر از امروز

روز دانش‌آموز مبارک

چنین گفت پیغمبر راستگوی

ز گهواره تا گور دانش بجوی

‌روز دانش آموزان مبارک باد

شناخت و آگاهی به شرایط، به کردار درست می‌انجامد و کردار درست، بدون داشتن شناخت و دانش، ناممکن است

سیزده آبان روز دانش آموز مبارک

امروز ۱۳ آبان روز دانش آموز

بچه‌هایی که دنیاشون با دنیای ما بزرگت را

خیلی فرق می کنه

بچه‌هایی کوچیک با رویاهای بزرگ

بچه‌هایی با شور و شوق زیاد

که تپش قلب شون نفس میده به زندگی

به ادامه راه به ساختن آینده بهتر

روز دانش آموز مبارک

زیبای من

تو زیباترین بهانه بر‌ای نفس کشیدنی

تو پاک‌ ترین شعر عاشقانه‌ ای

تو بهترین معنای دوست داشتنی

تو شاه بیت غزل زندگی‌ ام هستی

تو را عاشقانه دوستت دارم

عزیزم روز دانش آموز مبارک

درختت بارو با علــم و دانش / همان معدن که پنهانی محصل

به فکر و ذکر داری صد معما / به خدمت نسل انسانی محصل

روز دانش آموز بر دانش آموزان عزیزم مبارک

این سیزده آبان نگین روزهاست ، دانش اموز در این روز از وزین هاست

هر سال بهتر و ماه بهتر و روز بهتر و بهتر امروز از دیروز ودگر روز بهتر از امروز

در ایران الله نشان رهایی است / دانش اموز را باشد نشان اشنایی

هر روز هر مکان است دانش آموزی / ولی ۱۳ آبان است روز حکمت آموزی

روز دانش آموز بر دانش اموزان مبارک

به دنیای که تاریک است ازجهل

همان خــورشیدتابانی محصل

زعظمت جهل و ظلمت خوارگردد

مهی زینت به کیوانی محصل

بخوان قرآن کلام حـــی داور

یقین حافظ به قـرآنی محصل

همیشه تو مدرسه یاد میدن ۱ سال ۱۲ ماه، ۱ ماه ۴ هفتش، ۱ هفته ۷ روز، ۱ روز ۲۴ ساعت، ۱ ساعت ۶۰ دقیقس، ولی کسی بهم نگفت ۱ دقیقه بدون تو بدون مثل ۱۰۰۰ ساله …

روز دانش آموز مبارک باد !

صفایی ندارد ارسطو شدن

خوشا پر کشیدن پرستو شدن

تو که پر نداری پرستو شوی

بنشین درس بخون تا ارسطو شوی

روز دانش آموز مبارک

سیزده آبان روز دانش آموز مبارک

روز دانش آموز مبارک

