خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

قیمت دلار و یورو امروز یکشنبه ۱۱ آبان ۱۴۰۴ + جدول

قیمت دلار و یورو امروز یکشنبه ۱۱ آبان ۱۴۰۴ + جدول
کد خبر : 1708039
لینک کوتاه کپی شد.

قیمت دلار، یورو، پوند و سایر ارز‌ها امروز یکشنبه ۱۱ آبان را می‌توانید در جدول زیر مشاهده نمایید. لازم به ذکر است که این نرخ‌ها قیمت بازار آزاد است (بجز دلار که نرخ بازار مبادله ارزی است) و با نرخ ارز سهمیه‌ای متفاوت است.

بروزرسانی قیمت ارزها:یکشنبه ۱۱ آبان

ارز

قیمت (ریال)

دلار (صرافی بانک ملی)

726,798

دلار (بازار آزاد)

1,081,800

یورو (صرافی بانک ملی)

847,338

یورو (بازار آزاد)

1,256,000

درهم امارات

296,410

پوند انگلیس

1,431,300

لیر ترکیه

25,900

فرانک سوئیس

1,352,600

یوان چین

153,000

ین ژاپن

707,000

وون کره جنوبی

756

دلار کانادا

777,100

دلار استرالیا

712,200

دلار نیوزیلند

623,100

دلار سنگاپور

835,600

روپیه هند

12,270

روپیه پاکستان

3,879

دینار عراق

832

پوند سوریه

98

افغانی

16,850

کرون دانمارک

168,100

کرون سوئد

114,800

کرون نروژ

107,700

ریال عربستان

290,640

ریال قطر

299,100

ریال عمان

2,827,800

دینار کویت

3,553,200

دینار بحرین

2,887,800

رینگیت مالزی

260,100

بات تایلند

33,640

دلار هنگ کنگ

140,100

روبل روسیه

13,480

منات آذربایجان

642,300

درام ارمنستان

2,850

لاری گرجستان

402,100

سوم قرقیزستان

12,450

سامانی تاجیکستان

119,500

منات ترکمنستان

312,000
انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
فولاد حداد
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ