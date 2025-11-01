۸ سبزی ارزان که شما را لاغر می کند

سبزیجاتی مانند هویج، نخودفرنگی، سیب‌زمینی، کدو، کلم بروکلی، فلفل دلمه‌ای، پیاز و چغندر نقش مهمی در کاهش وزن دارند.

هویج با کالری پایین و فیبر بالا، احساس سیری طولانی‌تری ایجاد می‌کند. نخودفرنگی حاوی پروتئین و فیبر فراوان است که به کاهش چربی شکمی کمک می‌کند.

سیب‌زمینی با داشتن فیبر بالا، مانع پرخوری شده و قند طبیعی مورد نیاز بدن را تأمین می‌کند. کدو با کالری پایین و قند کم، برای مبتلایان به دیابت و رژیم‌های کم‌کربوهیدرات مفید است.

کلم بروکلی با خاصیت ضدالتهابی به کاهش وزن و بهبود عملکرد بدن کمک می‌کند. فلفل دلمه‌ای سرشار از مواد مغذی و کم‌کالری است و حس سیری ایجاد می‌کند.

پیاز و خانواده آن، با داشتن پری‌بیوتیک‌ها، سلامت گوارش را تقویت می‌کنند. چغندر کالری کمی دارد، سرشار از فیبر و نیترات است و به افزایش انرژی و کاهش وزن کمک می‌کند.

انتهای پیام/