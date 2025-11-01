خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

۸ سبزی ارزان که شما را لاغر می کند

۸ سبزی ارزان که شما را لاغر می کند
کد خبر : 1707754
لینک کوتاه کپی شد.

سبزیجاتی مانند هویج، نخودفرنگی، سیب‌زمینی، کدو، کلم بروکلی، فلفل دلمه‌ای، پیاز و چغندر نقش مهمی در کاهش وزن دارند.

هویج با کالری پایین و فیبر بالا، احساس سیری طولانی‌تری ایجاد می‌کند. نخودفرنگی حاوی پروتئین و فیبر فراوان است که به کاهش چربی شکمی کمک می‌کند.

سیب‌زمینی با داشتن فیبر بالا، مانع پرخوری شده و قند طبیعی مورد نیاز بدن را تأمین می‌کند. کدو با کالری پایین و قند کم، برای مبتلایان به دیابت و رژیم‌های کم‌کربوهیدرات مفید است.

کلم بروکلی با خاصیت ضدالتهابی به کاهش وزن و بهبود عملکرد بدن کمک می‌کند. فلفل دلمه‌ای سرشار از مواد مغذی و کم‌کالری است و حس سیری ایجاد می‌کند.

پیاز و خانواده آن، با داشتن پری‌بیوتیک‌ها، سلامت گوارش را تقویت می‌کنند. چغندر کالری کمی دارد، سرشار از فیبر و نیترات است و به افزایش انرژی و کاهش وزن کمک می‌کند.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
فولاد حداد
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ