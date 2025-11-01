حمله وحشتناک سگ ولگرد به کودک ۹ ساله در مریوان

در بعدازظهر روز پنجشنبه حادثه‌ای ناگوار در حوالی چهارراه موسک و دارسیران ۳ شهر مریوان رخ داد. در این حادثه، یک کودک ۹ ساله در اثر حمله ناگهانی یک سگ ولگرد دچار جراحت‌های شدید گردید و فوراً جهت درمان به بیمارستان منتقل شد.

انتقال کودک به مراکز درمانی سنندج

به دلیل وضعیت بحرانی کودک و شدت آسیب‌های وارده، متخصصان تصمیم گرفتند که وی را برای دریافت مراقبت‌های تخصصی به مراکز درمانی سنندج اعزام کنند تا درمان بهتری را دریافت کند.

واکنش مردمی به حادثه

در پی وقوع این رویداد تلخ، شهروندان محلی واکنش سریعی نشان داده و اقدام به جمع‌آوری سگ ولگرد از محل کردند. در این جریان، سگ مهاجم توسط مردم کشته شد تا خطر بیشتری برای ساکنین منطقه ایجاد نشود.

ضرورت کنترل جمعیت سگ‌های ولگرد

این حادثه یک بار دیگر لزوم برنامه‌ریزی جدی برای مدیریت و کنترل جمعیت سگ‌های ولگرد را مطرح کرد. اجرای اقدامات پیشگیرانه می‌تواند از وقوع چنین رخدادهای تلخی در آینده جلوگیری کند و امنیت شهروندان را تضمین نماید.

