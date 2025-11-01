خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

حمله وحشتناک سگ ولگرد به کودک ۹ ساله در مریوان

حمله وحشتناک سگ ولگرد به کودک ۹ ساله در مریوان
کد خبر : 1707667
لینک کوتاه کپی شد.

حمله سگ ولگرد به کودک ۹ ساله در مریوان، موجب جراحات شدید وی شده و برای درمان تخصصی به سنندج منتقل گردید؛ این حادثه نگرانی مردم منطقه را برانگیخته است.

در بعدازظهر روز پنجشنبه حادثه‌ای ناگوار در حوالی چهارراه موسک و دارسیران ۳ شهر مریوان رخ داد. در این حادثه، یک کودک ۹ ساله در اثر حمله ناگهانی یک سگ ولگرد دچار جراحت‌های شدید گردید و فوراً جهت درمان به بیمارستان منتقل شد.

انتقال کودک به مراکز درمانی سنندج

به دلیل وضعیت بحرانی کودک و شدت آسیب‌های وارده، متخصصان تصمیم گرفتند که وی را برای دریافت مراقبت‌های تخصصی به مراکز درمانی سنندج اعزام کنند تا درمان بهتری را دریافت کند.

واکنش مردمی به حادثه

در پی وقوع این رویداد تلخ، شهروندان محلی واکنش سریعی نشان داده و اقدام به جمع‌آوری سگ ولگرد از محل کردند. در این جریان، سگ مهاجم توسط مردم کشته شد تا خطر بیشتری برای ساکنین منطقه ایجاد نشود.

ضرورت کنترل جمعیت سگ‌های ولگرد

این حادثه یک بار دیگر لزوم برنامه‌ریزی جدی برای مدیریت و کنترل جمعیت سگ‌های ولگرد را مطرح کرد. اجرای اقدامات پیشگیرانه می‌تواند از وقوع چنین رخدادهای تلخی در آینده جلوگیری کند و امنیت شهروندان را تضمین نماید.

منبع رکنا
انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
فولاد حداد
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ