یافتن سریال درام جنایی که با گذر هر فصل کیفیت خود را حفظ کرده و حتی بهبود بخشد، اتفاقی نادر است. در این مقاله به بررسی ۸ عنوان برتر می‌پردازیم که فراتر از انتظارات عمل کرده‌اند.

در دنیای تلویزیون، کمتر پیش می‌آید که یک مجموعه با گذشت زمان، پیچیدگی‌های داستانی و عمق شخصیت‌پردازی‌اش را افزایش دهد. این سریال‌ها نه‌تنها مسیر خود را با قدرت ادامه می‌دهند، بلکه هر فصل تجربه‌ای غنی‌تر و مهیج‌تر ارائه می‌کنند.

The Shield

The Shield یک درام پلیسی زیرکانه است که داستان یک تیم خیالی LAPD را به رهبری کارآگاه فاسد، ویک مکی، روایت می‌کند. شخصیت‌پردازی‌ها در این سریال به‌تدریج عمیق‌تر و جذاب‌تر می‌شوند. بهترین فصل‌های این سریال درام جنایی به‌سمت پایان آن متمایل هستند، جایی که جاه‌طلبی‌های شخصی مکی و تیمش با روش‌های پلیسی غیر قانونی آن‌ها در تعارض قرار می‌گیرد. این مجموعه با یکی از بهترین پایان‌بندی‌های تلویزیونی به اتمام می‌رسد.

Breaking Bad

هر فصل Breaking Bad نمایشی برجسته دارد و هر پنج فصل این سریال درام جنایی افسانه‌ای ارزشمند هستند. با تبدیل والتر وایت به هایزنبرگ، سریال بیش از پیش فوق‌العاده می‌شود و سفر او به عمق دنیای زیرزمینی جنایتکاران، شاهکاری دراماتیک خلق می‌کند. فصل آخر، که مسیر حیرت‌انگیز والتر را در ساخت متامفتامین تکمیل می‌کند، اوج دستاورد Breaking Bad است.

The Wire

فصل چهارم The Wire بهترین فصل این سریال محسوب می‌شود. این فصل با ترکیب تمام عناصری که در سه فصل قبل معرفی شده‌اند، کامل‌ترین تصویر از بافت اجتماعی یک شهر را به نمایش می‌گذارد. The Wire در فصل چهارم خود با ظرافت، خطوط داستانی بین دولت محلی، اداره پلیس، سیستم مدارس دولتی و باندهای خیابانی بالتیمور را متعادل می‌کند. گرچه فصل پنجم به پای فصل‌های قبل نمی‌رسد، اما همچنان یکی از بهترین پایان‌بندی‌های تاریخ تلویزیون است.

Narcos

سازندگان Narcos با تمرکز بر اسپین‌آف مکزیکی، تصمیم درستی گرفتند. فصل سوم این سریال که پس از مرگ پابلو اسکوبار، جنگ داخلی بین کارتل‌های مواد مخدر کلمبیا را به تصویر می‌کشد، به‌راحتی می‌توانست ضد اوج باشد. اما در عوض، با روشن کردن جزئیات تاریخی کمتر شناخته‌شده درباره جنگ‌های مواد مخدر کلمبیا و بافتن شبکه‌ای از توطئه‌های جذاب‌تر حول DEA آمریکا، بسیار درخشان ظاهر شد. فصل‌های دوم و سوم این سریال درام جنایی، آثار هنری نسل خود به شمار می‌آیند.

Snowfall

Snowfall داستان خیالی اپیدمی کراک در لس‌آنجلس میانه دهه ۱۹۸۰ را روایت می‌کند که بر خانواده‌ای از خلافکاران سیاه‌پوست تمرکز دارد و همچنین به تبانی CIA با کارتل‌های مکزیکی در قاچاق کوکائین می‌پردازد. بازی دیمسون ادریس در تمام شش فصل قدرتمند است. با این حال، فصل‌های ۵ و ۶، که تلاش‌های فرانکلین سنت برای ترک تجارت مواد مخدر و افشای CIA را به تصویر می‌کشند، این سریال درام جنایی را در اوج خود نشان می‌دهند.

Hannibal

بهترین اپیزودهای Hannibal شاهکارهای بلامنازع هستند که بیشتر آن‌ها در فصل‌های دوم و سوم سریال قرار دارند. این اقتباس قطعی از رمان‌های توماس هریس، داستان همکاری خیالی FBI با دکتر هانیبال لکتر را روایت می‌کند. با پیشرفت سریال، ما درگیر رابطه آشفته هانیبال با مامور FBI ویل گراهام می‌شویم و هرچه بیشتر به گوشه‌های تاریک دنیای پیچیده شخصیت اصلی کشیده می‌شویم. این مجموعه با پایانی خیره‌کننده به اتمام می‌رسد.

Justified

مانند بسیاری از سریال‌های این فهرست، بهترین اپیزودهای Justified در فصل‌های پایانی آن رخ می‌دهند، زیرا پویایی تعقیب و گریز بین مجرم فراری، بوید کرادر و مارشال ایالات متحده، ریلان گیونز، به وسواس ریلان تبدیل می‌شود. این سریال درام جنایی نئو-وسترن، با داستانی پیچیده از خلافکاران شهر کوچک، سبک و سیاق وسترن قدیمی را به خود می‌گیرد. رویکرد ریلان در کار پلیسی، در صحنه پایانی بی‌نظیر سریال به اوج خود می‌رسد.

Better Call Saul

اسپین‌آف Breaking Bad یعنی Better Call Saul، قوانین مربوط به بهتر شدن سریال‌ها با هر فصل را بازنویسی کرده است. این سریال در ابتدا یک شاهکار بود و سپس در طول ۶۳ قسمت به‌تدریج به جایگاه یکی از بهترین‌های تمام دوران صعود کرد. بیشتر لحظات تعیین‌کننده Better Call Saul در نیمه دوم سریال ظاهر می‌شوند و فصل ششم آن، شاید بزرگترین پایان‌بندی‌ای باشد که یک سریال تلویزیونی ارائه کرده است. جیمی مک‌گیل بهترین‌ها را برای آخر نگه می‌دارد.

منبع گجت نیوز

انتهای پیام/