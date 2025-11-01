۵ عادت ضروری برای سلامتی
دکتر «وین آرماند»، پزشک مراقبتهای اولیه در «بوستونِ» آمریکا:
«ذهن آگاهی» را وارد زندگی روزانه خود کنید
ذهن آگاهی و مدیتیشن استرس را کاهش میدهند، خواب را بهبود میبخشند و تمرکز را افزایش میدهند.
خواب را در اولویت قرار دهید
خواب کافی و آرامشبخش از سیستم ایمنی بدن پشتیبانی میکند، به کنترل وزن کمک میکند حتی ممکن است طول عمر را افزایش دهد.
غذاهای طبیعی و سالم بخورید
غذاهای سالم و طبیعی با کاهش میزان بیماریهای قلبی، برخی سرطانها و بیماریهای مزمن مانند دیابت و چاقی مرتبط است
بیشتر حرکت کنید، کمتر بنشینید
انجام تمرینات ورزشی با یک برنامه ۳۰ دقیقهای در روز عالی است؛ ورزش را با کار یا تفریح ترکیب کنید: به جای ملاقات در کافه یا رستوران، پیادهروی کنید.
از بدن خود در برابر سموم روزمره محافظت کنید
ذرات ریز آلاینده یا دود آتشسوزیهای جنگلی به اعماق ریهها نفوذ میکنند و ممکن است وارد جریان خون شوند و در نتیجه به بافتها و اندامهای سراسر بدن برسند.