۵ عادت ضروری برای سلامتی

دکتر «وین آرماند»، پزشک مراقبت‌های اولیه در «بوستونِ» آمریکا:

«ذهن آگاهی» را وارد زندگی روزانه خود کنید

ذهن آگاهی و مدیتیشن استرس را کاهش می‌دهند، خواب را بهبود می‌بخشند و تمرکز را افزایش می‌دهند.

خواب را در اولویت قرار دهید

خواب کافی و آرامش‌بخش از سیستم ایمنی بدن پشتیبانی می‌کند، به کنترل وزن کمک می‌کند حتی ممکن است طول عمر را افزایش دهد.

غذاهای طبیعی و سالم بخورید

غذاهای سالم و طبیعی با کاهش میزان بیماری‌های قلبی، برخی سرطان‌ها و بیماری‌های مزمن مانند دیابت و چاقی مرتبط است

بیشتر حرکت کنید، کمتر بنشینید

انجام تمرینات ورزشی با یک برنامه ۳۰ دقیقه‌ای در روز عالی است؛ ورزش را با کار یا تفریح ​​ترکیب کنید: به جای ملاقات در کافه یا رستوران، پیاده‌روی کنید.

از بدن خود در برابر سموم روزمره محافظت کنید

ذرات ریز آلاینده یا دود آتش‌سوزی‌های جنگلی به اعماق ریه‌ها نفوذ می‌کنند و ممکن است وارد جریان خون شوند و در نتیجه به بافت‌ها و اندام‌های سراسر بدن برسند.

منبع ايسنا

انتهای پیام/