راز مرگ خواننده معروف پس از یک سال فاش شد

ایمان حسن‌زاده، دادستان عمومی و انقلاب چمستان در استان مازندران گفت: «شهریور سال گذشته خبر فوت این خواننده در خانه‌اش اعلام شد. با وجود اینکه در بدو امر ادله‌ای مبنی بر قتل عمدی در پرونده وجود نداشت، تحقیقات آغاز شد و سرانجام با تحقیقات دقیق و گسترده، ابعاد تازه‌ای تحت عنوان قتل عمدی در این پرونده مشخص شده است.» دادستان چمستان افزود: «تحقیقات مقدماتی با وصف محرمانه انجام و در نهایت، با توجه به پیگیری‌های به عمل آمده و تحقیقات فنی و علمی صورت‌گرفته، عوامل دخیل در قتل شناسایی و ۳ نفر (تحت عناوین مشارکت و معاونت) تفهیم اتهام و با قرار بازداشت موقت روانه زندان شدند.»

حسن‌زاده با بیان اینکه انگیزه دقیق قتل هنوز کشف نشده است، تصریح کرد: «متهمین از اعضای نزدیک خانواده مقتول هستند و تحقیقات درباره جزییات بیشتر ادامه دارد.»

