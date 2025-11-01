خبرگزاری کار ایران
راز مرگ خواننده معروف پس از یک سال فاش شد

راز مرگ خواننده معروف مازندرانی با گذشت بیش از یک سال با هوشیاری تیم جنایی فاش شد.

ایمان حسن‌زاده، دادستان عمومی و انقلاب چمستان در استان مازندران گفت: «شهریور سال گذشته خبر فوت این خواننده در خانه‌اش اعلام شد. با وجود اینکه در بدو امر ادله‌ای مبنی بر قتل عمدی در پرونده وجود نداشت، تحقیقات آغاز شد و سرانجام با تحقیقات دقیق و گسترده، ابعاد تازه‌ای تحت عنوان قتل عمدی در این پرونده مشخص شده است.» دادستان چمستان افزود: «تحقیقات مقدماتی با وصف محرمانه انجام و در نهایت، با توجه به پیگیری‌های به عمل آمده و تحقیقات فنی و علمی صورت‌گرفته، عوامل دخیل در قتل شناسایی و ۳ نفر (تحت عناوین مشارکت و معاونت) تفهیم اتهام و با قرار بازداشت موقت روانه زندان شدند.»

حسن‌زاده با بیان اینکه انگیزه دقیق قتل هنوز کشف نشده است، تصریح کرد: «متهمین از اعضای نزدیک خانواده مقتول هستند و تحقیقات درباره جزییات بیشتر ادامه دارد.»

