اول نوامبر روز جهانی وگان است

روز جهانی وگان؛ آغاز یک ماه آگاهی

روز جهانی وگان (World Vegan Day) هر ساله در اول نوامبر (۱۰ آبان) برگزار می‌شود. این مناسبت در سال ۱۹۹۴ توسط لوئیس والیس، رئیس وقت انجمن وگان انگلستان، به مناسبت پنجاهمین سالگرد تأسیس این انجمن پایه‌گذاری شد. این روز، آغازگر ماه جهانی وگان نیز هست که در سراسر دنیا با برنامه‌های فرهنگی، آموزشی و اجتماعی گرامی داشته می‌شود.

وگان بودن یعنی چه؟

وگان‌ها از مصرف هرگونه محصول حیوانی خودداری می‌کنند؛ از جمله:

گوشت قرمز و سفید

لبنیات و تخم‌مرغ

عسل

محصولات چرمی، پشمی و آزمایش‌شده روی حیوانات

این سبک زندگی بر پایه‌ی احترام به حقوق حیوانات، حفظ محیط زیست، و ارتقای سلامت فردی بنا شده است.

چرا وگان؟ دلایل اخلاقی، زیست‌محیطی و سلامتی

دلایل اخلاقی: وگان‌ها معتقدند که بهره‌کشی از حیوانات برای غذا، پوشاک یا آزمایش، غیرضروری و غیراخلاقی است.

دلایل زیست‌محیطی: تولید محصولات حیوانی سهم بزرگی در گرمایش زمین، مصرف آب، و تخریب جنگل‌ها دارد. رژیم وگان می‌تواند ردپای کربن فردی را به‌طور چشمگیری کاهش دهد.

دلایل سلامتی: رژیم وگان اگر به‌درستی برنامه‌ریزی شود، می‌تواند خطر بیماری‌های قلبی، دیابت نوع ۲، و برخی سرطان‌ها را کاهش دهد.

