خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

اول نوامبر روز جهانی وگان است

اول نوامبر روز جهانی وگان است
کد خبر : 1707516
لینک کوتاه کپی شد.

اول نوامبر، روز جهانی وگان، فرصتی برای بازاندیشی در سبک زندگی، تغذیه، و رابطه‌ی انسان با طبیعت و حیوانات است. این روز نماد همدلی، آگاهی زیست‌محیطی و انتخاب‌های اخلاقی در دنیای مدرن است.

روز جهانی وگان؛ آغاز یک ماه آگاهی

روز جهانی وگان (World Vegan Day) هر ساله در اول نوامبر (۱۰ آبان) برگزار می‌شود. این مناسبت در سال ۱۹۹۴ توسط لوئیس والیس، رئیس وقت انجمن وگان انگلستان، به مناسبت پنجاهمین سالگرد تأسیس این انجمن پایه‌گذاری شد. این روز، آغازگر ماه جهانی وگان نیز هست که در سراسر دنیا با برنامه‌های فرهنگی، آموزشی و اجتماعی گرامی داشته می‌شود.

وگان بودن یعنی چه؟

وگان‌ها از مصرف هرگونه محصول حیوانی خودداری می‌کنند؛ از جمله:

گوشت قرمز و سفید

لبنیات و تخم‌مرغ

عسل

محصولات چرمی، پشمی و آزمایش‌شده روی حیوانات

این سبک زندگی بر پایه‌ی احترام به حقوق حیوانات، حفظ محیط زیست، و ارتقای سلامت فردی بنا شده است.

چرا وگان؟ دلایل اخلاقی، زیست‌محیطی و سلامتی

دلایل اخلاقی: وگان‌ها معتقدند که بهره‌کشی از حیوانات برای غذا، پوشاک یا آزمایش، غیرضروری و غیراخلاقی است.

دلایل زیست‌محیطی: تولید محصولات حیوانی سهم بزرگی در گرمایش زمین، مصرف آب، و تخریب جنگل‌ها دارد. رژیم وگان می‌تواند ردپای کربن فردی را به‌طور چشمگیری کاهش دهد.

دلایل سلامتی: رژیم وگان اگر به‌درستی برنامه‌ریزی شود، می‌تواند خطر بیماری‌های قلبی، دیابت نوع ۲، و برخی سرطان‌ها را کاهش دهد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
فولاد حداد
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ