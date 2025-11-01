خبرگزاری کار ایران
قیمت دلار و یورو امروز شنبه ۱۰ آبان ۱۴۰۴ + جدول

قیمت دلار، یورو، پوند و سایر ارز‌ها امروز شنبه ۱۰ آبان را می‌توانید در جدول زیر مشاهده نمایید. لازم به ذکر است که این نرخ‌ها قیمت بازار آزاد است (بجز دلار که نرخ بازار مبادله ارزی است) و با نرخ ارز سهمیه‌ای متفاوت است.

بروزرسانی قیمت ارزها:شنبه ۱۰ آبان

ارز

قیمت (ریال)

دلار (صرافی بانک ملی)

726,317

دلار (بازار آزاد)

1,073,500

یورو (صرافی بانک ملی)

845,100

یورو (بازار آزاد)

1,241,200

درهم امارات

292,240

پوند انگلیس

1,409,300

لیر ترکیه

25,500

فرانک سوئیس

1,336,100

یوان چین

150,800

ین ژاپن

695,270

وون کره جنوبی

746

دلار کانادا

766,300

دلار استرالیا

701,600

دلار نیوزیلند

614,700

دلار سنگاپور

823,400

روپیه هند

12,110

روپیه پاکستان

3,808

دینار عراق

835

پوند سوریه

97

افغانی

16,120

کرون دانمارک

166,100

کرون سوئد

113,500

کرون نروژ

106,400

ریال عربستان

286,440

ریال قطر

305,000

ریال عمان

2,786,500

دینار کویت

3,500,700

دینار بحرین

2,846,000

رینگیت مالزی

255,600

بات تایلند

33,050

دلار هنگ کنگ

138,100

روبل روسیه

13,570

منات آذربایجان

633,000

درام ارمنستان

3,010

لاری گرجستان

395,900

سوم قرقیزستان

12,270

سامانی تاجیکستان

117,900

منات ترکمنستان

306,300
