برخورد نزدیک با مار پیتون غول‌ پیکر / ثبت لحظه‌ای استثنایی در حیات‌ وحش
ماری عظیم‌الجثه از میان چشم‌انداز خشک و باز پارک ملی گولِر رِنجز (Gawler Ranges) خزید و عکس آن در فضای مجازی پربازدید شد.

فیلم و عکستِیلی مویل (Tali Moyle) از این مار پیتون قالی «Carpet Python» در صفحه رسمی پارک‌ها و حیات‌وحش استرالیای جنوبی (National Parks and Wildlife SA) منتشر شده است. این سازمان در توضیحی تأکید کرد که حیوان آسیبی ندیده و مشاهده آن با رعایت اصول ایمنی انجام شده است: «ما همیشه توصیه می‌کنیم هنگام تماشای حیوانات در زیستگاه طبیعی‌شان، فاصله‌ای امن حفظ شود. این ویدئو توسط یک کارشناس دارای تخصص در زمینه مراقبت از حیات‌وحش گرفته شده است.»

پیتون‌های قالی (Carpet Pythons) جزو مارهای غیرسمی هستند که طولشان معمولاً تا حدود سه متر می‌رسد. غذای اصلی آن‌ها شامل پستانداران کوچک، پرندگان و گاهی کیسه‌داران متوسط مانند والابی است. آن‌ها معمولاً طعمه را با حلقه‌زدن و فشردن بدن خود خفه می‌کنند و سپس یک‌جا می‌بلعند.

پارک ملی گولر رِنجز، به دلیل صخره‌های سرخ‌رنگ و چشم‌اندازهای سنگی‌اش شناخته می‌شود. با این حال، حضور پیتون قالی در این منطقه امری نادر است، زیرا این گونه معمولاً در نواحی ساحلی، جنگلی یا چمن‌زارهای مرطوب زیست می‌کند.

در ویدئوی منتشرشده، این مار بزرگ در حالی دیده می‌شود که بدن ضخیم و نقش‌دارش را بر زمین خشک می‌لغزاند و بی‌صدا از برابر دوربین عبور می‌کند.

با وجود اندازه بزرگ و ظاهر ترسناک، پیتون‌های قالی برای انسان‌ها تهدیدی جدی محسوب نمی‌شوند و در کنترل جمعیت جوندگان و پرندگان نقش مهمی دارند.

