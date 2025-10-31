۳۱ اکتبر روز هالووین است

هالووین چیست؟

هالووین (Halloween) مخفف Hallows' Evening یا شب قدیسان است. این جشن در شامگاه ۳۱ اکتبر برگزار می‌شود و آغازگر سه‌روزه‌ای به نام آلهالوتاید در تقویم مسیحی غربی است که برای بزرگداشت درگذشتگان، قدیسان و شهیدان مسیحی برگزار می‌شود.

اما ریشه‌های هالووین بسیار قدیمی‌تر از آیین‌های مسیحی است. این جشن از مراسم باستانی Samhain قوم سلت در ایرلند، بریتانیا و شمال فرانسه سرچشمه گرفته است. سلت‌ها باور داشتند که در شب ۳۱ اکتبر، مرز میان دنیای زندگان و مردگان نازک می‌شود و ارواح می‌توانند به زمین بازگردند.

نمادها و آیین‌های هالووین

کدو تنبل حکاکی‌شده (Jack-o'-lantern): نماد اصلی هالووین که با چهره‌های ترسناک روشن می‌شود تا ارواح خبیث را دور کند.

لباس‌های مبدل: مردم، به‌ویژه کودکان، لباس‌های ترسناک یا فانتزی می‌پوشند تا ارواح را فریب دهند یا صرفاً برای سرگرمی.

شیرینی یا شیطنت (Trick-or-Treat): کودکان با لباس‌های خاص به در خانه‌ها می‌روند و شیرینی می‌خواهند؛ در غیر این صورت، ممکن است شوخی کوچکی انجام دهند.

مهمانی‌های بالماسکه، طالع‌بینی، سیب‌بازی و بازدید از خانه‌های تسخیرشده نیز از آیین‌های رایج این شب هستند.

هالووین در جهان امروز

هالووین امروزه به یک جشن جهانی تبدیل شده است. در کشورهای غربی مانند آمریکا، کانادا، بریتانیا و حتی برخی کشورهای آسیایی، این روز با شور و هیجان برگزار می‌شود. فروشگاه‌ها پر از دکورهای ترسناک می‌شوند، فیلم‌های ترسناک پخش می‌شوند و خیابان‌ها با نورپردازی‌های خاص تزئین می‌گردند.

چرا هالووین محبوب است؟

هالووین ترکیبی از ترس، خلاقیت، سرگرمی و نوستالژی است. این جشن فرصتی برای ابراز شخصیت، بازی با تخیل و تجربه دنیایی وهم‌انگیز است. برای بسیاری، هالووین نه‌تنها یک جشن، بلکه یک تجربه فرهنگی و اجتماعی است که مرزهای سنت و مدرنیته را در هم می‌آمیزد.

