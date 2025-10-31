قیمت دلار و یورو امروز جمعه ۹ آبان ۱۴۰۴ + جدول
قیمت دلار، یورو، پوند و سایر ارزها امروز جمعه ۹ آبان را میتوانید در جدول زیر مشاهده نمایید. لازم به ذکر است که این نرخها قیمت بازار آزاد است (بجز دلار که نرخ بازار مبادله ارزی است) و با نرخ ارز سهمیهای متفاوت است.
|
بروزرسانی قیمت ارزها:جمعه ۹ آبان
|
ارز
|
قیمت (ریال)
|
دلار (صرافی بانک ملی)
|
726,317
|
دلار (بازار آزاد)
|
1,082,000
|
یورو (صرافی بانک ملی)
|
845,100
|
یورو (بازار آزاد)
|
1,241,200
|
درهم امارات
|
292,240
|
پوند انگلیس
|
1,409,300
|
لیر ترکیه
|
25,500
|
فرانک سوئیس
|
1,336,100
|
یوان چین
|
150,800
|
ین ژاپن
|
695,270
|
وون کره جنوبی
|
746
|
دلار کانادا
|
766,300
|
دلار استرالیا
|
701,600
|
دلار نیوزیلند
|
614,700
|
دلار سنگاپور
|
823,400
|
روپیه هند
|
12,110
|
روپیه پاکستان
|
3,808
|
دینار عراق
|
835
|
پوند سوریه
|
97
|
افغانی
|
16,120
|
کرون دانمارک
|
166,100
|
کرون سوئد
|
113,500
|
کرون نروژ
|
106,400
|
ریال عربستان
|
286,440
|
ریال قطر
|
305,000
|
ریال عمان
|
2,786,500
|
دینار کویت
|
3,500,700
|
دینار بحرین
|
2,846,000
|
رینگیت مالزی
|
255,600
|
بات تایلند
|
33,050
|
دلار هنگ کنگ
|
138,100
|
روبل روسیه
|
13,570
|
منات آذربایجان
|
633,000
|
درام ارمنستان
|
3,010
|
لاری گرجستان
|
395,900
|
سوم قرقیزستان
|
12,270
|
سامانی تاجیکستان
|
117,900
|
منات ترکمنستان
|
306,300