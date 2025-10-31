قیمت سکه پارسیان امروز جمعه ۹ آبان ۱۴۰۴ + جدول
قیمت سکه پارسیان امروز جمعه ۹ آبان ۱۴۰۴ در انواع سوت با عیار ۷۵۰ را در جدول زیر مشاهده کنید. سوت واحد اندازه گیری جرم طلا بوده و یک گرم =۱۰۰۰ میلیگرم = ۱۰۰۰ سوت است، لذا هر سوت برابر است با یک هزارم گرم.
|
بروزرسانی:جمعه ۹ آبان
|
سکه پارسیان (سوت)
|
قیمت (ریال)
|
سکه پارسیان ۰/۱۰۰
|
12,310,000
|
سکه پارسیان ۰/۲۰۰
|
22,810,000
|
سکه پارسیان ۰/۳۰۰
|
33,300,000
|
سکه پارسیان ۰/۴۰۰
|
43,820,000
|
سکه پارسیان ۰/۵۰۰
|
54,320,000
|
سکه پارسیان ۰/۶۰۰
|
64,830,000
|
سکه پارسیان ۰/۷۰۰
|
75,330,000
|
سکه پارسیان ۰/۸۰۰
|
85,840,000
|
سکه پارسیان ۰/۹۰۰
|
96,340,000
|
سکه پارسیان ۱/۰۰۰
|
107,550,000
|
سکه پارسیان ۱/۱۰۰
|
118,050,000
|
سکه پارسیان ۱/۲۰۰
|
128,550,000
|
سکه پارسیان ۱/۳۰۰
|
139,050,000
|
سکه پارسیان ۱/۴۰۰
|
149,550,000
|
سکه پارسیان ۱/۵۰۰
|
160,000,000