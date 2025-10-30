خبرگزاری کار ایران
گوگل کاربران پلی‌استور را مجبور به احراز سن کرد
گوگل طرح تازه‌ای برای احراز سن در پلی‌استور اجرا کرده که کاربران را ملزم به تأیید سن پیش از دانلود اپ‌ها می‌کند.

گوگل به تازگی فرآیند جدیدی برای احراز سن کاربران در پلی‌استور معرفی کرده است، مشابه روشی که پیش‌تر در یوتیوب اجرا کرده بود. کاربران اکنون موظف هستند ثابت کنند که ۱۸ سال یا بیشتر سن دارند، در غیر این صورت ممکن است در دانلود اپلیکیشن‌ها با محدودیت مواجه شوند.

سیستم جدید احراز سن پلی‌استور، توسط آرتِم روساکوفسکی کشف شد و اسکرین‌شات‌های مربوط به این فرآیند در شبکه اجتماعی ایکس منتشر شده است.روش‌های احراز سن شامل موارد زیر است:آپلود کارت شناسایی صادر شده توسط دولتگرفتن عکس سلفیاستفاده از کارت اعتباری احراز از طریق ایمیل با سرویس‌های ثالث مانند Verifymy.io

این روند ممکن است به صورت تدریجی و با تفاوت‌های منطقه‌ای اجرا شود و برخی کشورها ممکن است الزامی به احراز سن نداشته باشند. همچنین، گزینه‌های احراز سن نیز ممکن است در هر کشور متفاوت باشد؛ به عنوان مثال، روش Verifymy.io هنوز در برخی مناطق در دسترس نیست.

گوگل در پستی برای توسعه‌دهندگان توضیح داد که قوانین ایالتی در آمریکا، مانند تگزاس، یوتا و لوئیزیانا، الزاماتی را برای بررسی سن کاربران وضع کرده‌اند که شامل تایید والدین و ارائه اطلاعات سن کاربران به توسعه‌دهندگان است. این قوانین از سال ۲۰۲۶ اجرایی خواهند شد و بر اپلیکیشن‌هایی که نیاز به ارائه تجربه مناسب سن کاربران دارند تاثیر خواهند گذاشت.

برای کمک به توسعه‌دهندگان، گوگل API جدیدی با نام Play Age Signals ارائه کرده است که به آن‌ها اجازه می‌دهد اطلاعات محدود و محرمانه‌ای درباره سن کاربران دریافت کنند، بدون جمع‌آوری مستقیم داده‌های شخصی.

کاربران از سیستم احراز سن یوتیوب ناراضی بوده‌اند و بسیاری گزارش داده‌اند که اشتباهاً به عنوان فرد زیر ۱۸ سال شناسایی شده‌اند و مجبور به ارائه اطلاعات حساس شده‌اند. نگرانی‌ها شامل طبقه‌بندی نادرست سن، تمایل نکردن به اشتراک‌گذاری کارت شناسایی یا عکس چهره و نگرانی از نگهداری یا نشت داده‌ها است.

گوگل کاربران پلی‌استور را مجبور به احراز سن کردحال با اجرای سیستم مشابه در پلی‌استور، کاربران ممکن است در دانلود اپلیکیشن‌ها با مشکلات مشابه مواجه شوند.

 

