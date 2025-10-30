خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

وکیل پژمان جمشیدی : هیچ تجاوزی صورت نگرفته و اتهام رابطه نامشروع است +فیلم

وکیل پژمان جمشیدی : هیچ تجاوزی صورت نگرفته و اتهام رابطه نامشروع است +فیلم
کد خبر : 1707102
لینک کوتاه کپی شد.

وکیل پژمان جمشیدی در گفتگویی جدید درباره پشت‌پرده ماجرای اتهام به تجاوز موکلش صحبت کرد.

علی محمدزاده، یکی از وکلای مدافع پژمان جمشیدی ، در یک مصاحبه تصویری به شرح جزئیات پرونده این هنرمند پرداخت. او توضیح داد که اتهام زنای به عنف یا همان تجاوز در دادگاه تجدیدنظر نقض شده است و همین موضوع موجب آزادی وی با وثیقه شده است.

اتهام مطرح شده: مادون زنا

این وکیل پرونده اعلام کرد که اتهام فعلی آقای جمشیدی رابطه مادون زنا است. او اظهار داشت که با توجه به این نوع اتهام، مجازات مقرر برای متهم شامل ۹۹ ضربه شلاق می‌شود. در ادامه وکیل پرونده ضمن انتقاد از سنگین بودن میزان وثیقه، از تعجب خود نسبت به این تصمیم قضایی سخن گفت.

مقایسه با پرونده یک چهره سیاسی

محمدزاده در بخشی از گفت‌وگو با اشاره به یک پرونده مشابه برای یک شخصیت سیاسی ، توضیح داد که سخت‌گیری صورت‌ گرفته در آن پرونده به مراتب کمتر بود. این مقایسه نشان‌دهنده انتقاد ضمنی از نوع برخورد با موکلش پژمان جمشیدی است.

منبع تابناک
انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
فولاد حداد
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ