وکیل پژمان جمشیدی : هیچ تجاوزی صورت نگرفته و اتهام رابطه نامشروع است +فیلم
وکیل پژمان جمشیدی در گفتگویی جدید درباره پشتپرده ماجرای اتهام به تجاوز موکلش صحبت کرد.
علی محمدزاده، یکی از وکلای مدافع پژمان جمشیدی ، در یک مصاحبه تصویری به شرح جزئیات پرونده این هنرمند پرداخت. او توضیح داد که اتهام زنای به عنف یا همان تجاوز در دادگاه تجدیدنظر نقض شده است و همین موضوع موجب آزادی وی با وثیقه شده است.
اتهام مطرح شده: مادون زنا
این وکیل پرونده اعلام کرد که اتهام فعلی آقای جمشیدی رابطه مادون زنا است. او اظهار داشت که با توجه به این نوع اتهام، مجازات مقرر برای متهم شامل ۹۹ ضربه شلاق میشود. در ادامه وکیل پرونده ضمن انتقاد از سنگین بودن میزان وثیقه، از تعجب خود نسبت به این تصمیم قضایی سخن گفت.
مقایسه با پرونده یک چهره سیاسی
محمدزاده در بخشی از گفتوگو با اشاره به یک پرونده مشابه برای یک شخصیت سیاسی ، توضیح داد که سختگیری صورت گرفته در آن پرونده به مراتب کمتر بود. این مقایسه نشاندهنده انتقاد ضمنی از نوع برخورد با موکلش پژمان جمشیدی است.