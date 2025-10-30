هشدار عضو کمیسیون اجتماعی مجلس درباره تبعات حذف سه دهک یارانهبگیر
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس با نادرست خواندن حذف یارانه سه دهک درآمدی بالای جامعه، نسبت به تبعات آن هشدار داد.
علی کرد با اشاره به جلسه اخیر مجلس و طرح مباحثی از سوی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره حذف یارانه سه دهک بالای درآمدی جامعه، گفت: هدفمندی یارانهها تصمیم خوب نظام بود که کمکی به اقشار آسیبپذیر و کمدرآمد جامعه محسوب میشود اما از ابتدای اجرای طرح، یارانه به عموم مردم ایران حتی افرادی که در خارج از کشور بودند و کد ملی داشتند، پرداخت شد و به این ترتیب، نوعی حق عمومی برای همه افراد جامعه ایجاد شد.
وی افزود: در حال حاضر با وجودی که میزان یارانه مبلغی کمی است اما قطع آن، میتواند منجر به تشنج اجتماعی و اعتراض شود لذا قطع یارانهها کار مناسب، جالب و اخلاقی نیست که به دنبالش اعتراضاتی را در پی خواهد داشت و میتواند به سوژه و خوراک رسانهای برای دشمنان اسلام، خبرگزاریهای خارجی و شبکههای معاند نظام تبدیل شود.
نماینده خاش در مجلس توضیح داد: در شرایطی سخن از حذف سه دهک بالای درآمدی جامعه میشود که در مناطق محروم، بسیاری از افراد در ازای دریافت مبالغ ناچیزی برای مخارج ماهیانه، به نام خود دستگاه کارتخوان گرفته و به مغازهدارن میدهند در نتیجه به نام آنها تراکنشهای بالا و مالیات ثبت میشود حال اینکه این افراد از اقشار آسیبپذیر بوده و تمکن مالی ندارند؛ کسانی که از اقشار مستضعف، آسیبپذیر، روستایی و عشایر بوده و از دایره دریافت یارانه خارج شوند.
وی ادامه داد: همچنین در مناطق دوردست و مرزی کشور، بسیاری از افراد فاقد شناسنامهاند؛ آنها نمیتوانند املاک یا خودرو به نام خودشان ثبت کنند لذا، روستاییان و اقوامشان، املاک آنها را برای انجام امور قانونی، به نام خودشان ثبت کنند. در چنین شرایطی، اقشار کمدرآمد آسیب میبینند، چون مثلاً خودرو یا زمین فرد دیگری به نام آنهاست و به همین دلیل یارانهشان حذف میشود.
این نماینده مجلس بیان کرد: نمونه دیگر برای افرادی است که زمینهای پدری چند هکتاری به ارث رسیده اما هنوز میان وراث تفکیک نشده است؛ بنابراین تفکیک واقعی میان افرادی که واقعاً متمکن و بالای ۴ دهک هستند با افراد نیازمند، بسیار دشواری است.
وی در جمعبندی گفت: بر این اساس حذف یارانه ۳ دهک بالای درآمدی جامعه کار درستی نیست.