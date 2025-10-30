خبرگزاری کار ایران
آثار پژمان جمشیدی توقیف شد؟

کد خبر : 1707028
سازمان سینمایی کشور شایعه توقیف آثار پژمان جمشیدی را تکذیب کرد و اعلام داشت تاکنون هیچ دستور قضایی یا اداری مبنی بر ممنوعیت فعالیت یا توقف پخش فیلم‌ها و سریال‌های این بازیگر به این سازمان ابلاغ نشده است.

 در پی انتشار برخی اخبار مبنی بر توقیف آثار سینمایی و تلویزیونی پژمان جمشیدی پس از بازداشت وی، سازمان سینمایی کشور در پاسخ به سؤالی در سامانه ملی انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات اعلام کرد: «تا این لحظه هیچ‌گونه دستور قضایی یا اداری مبنی بر ممنوعیت فعالیت یا توقیف فیلم‌ها و سریال‌هایی که آقای پژمان جمشیدی در آنها ایفای نقش داشته است، به این سازمان ابلاغ نشده است.»

بر اساس استعلام انجام‌شده از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، در پاسخ به این پرسش که آیا فیلم‌ها و سریال‌های دارای نقش‌آفرینی پژمان جمشیدی توقیف شده‌اند یا خیر، سازمان سینمایی تأکید کرده است: «هیچ دستور رسمی در خصوص توقف اکران یا پخش آثار نامبرده از مراجع قضایی یا اداری دریافت نشده است.»

سیناین در حالی است که طی روزهای گذشته برخی رسانه‌ها مدعی شده بودند آثار سینمایی و تلویزیونی این بازیگر بنا بر تصمیم مراجع ذی‌صلاح توقیف شده‌اند؛ ادعایی که اکنون با تکذیب رسمی سازمان سینمایی همراه شده است.

 

منبع فارس
انتهای پیام/
