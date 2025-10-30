یارانه کالابرگ آبان ۱۴۰۴ افزایش یافت؟
در خصوص یارانه نقدی آبانماه طبق روال ماههای گذشته، پرداختها در دو مرحله انجام خواهد شد. یارانه نقدی دهکهای اول تا سوم در تاریخ ۲۵ آبان و یارانه دهکهای چهارم تا نهم در تاریخ ۳۰ آبان ۱۴۰۴ به حساب سرپرستان خانوار واریز میشود.
مرحله پنجم طرح کالابرگ الکترونیکی در آبان ۱۴۰۴ اجرا میشود و طبق اعلام وزارت رفاه، تعاون و کار اجتماعی، این مرحله با تغییرات قابلتوجهی در نحوه اجرا همراه خواهد شد.
در این مرحله همچنان اعتبار کالابرگ برای دهکهای اول تا سوم مبلغ ۵۰۰ هزار تومان و برای دهکهای چهارم تا هفتم مبلغ ۳۵۰ هزار تومان است، اما در این مرحله سبد کالابرگ بازنگری شده و اقلام جدیدی به آن افزوده شده است. علاوه بر کالاهای اساسی همچون برنج، روغن، ماکارونی، لبنیات، تخممرغ و گوشت مرغ، اقلامی مانند گوشت بوقلمون، بلدرچین، ماهی و میگو نیز در فهرست خرید کالا یارانهبگیران قرار گرفته است.
مرحله پنجم طرح کالابرگ چه زمانی است؟
زمان دقیق شارژ اعتبار کالابرگ هنوز از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام نشده، اما چندی پیش محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی در صحن علنی مجلس تأکید کرد که مرحله پنجم طرح کالابرگ حتماً باید در آبانماه اجرا شود. او خاطرنشان کرد که مجلس و دولت برای اجرای مرحله پنجم طرح در آبانماه مصمم هستند؛ بنابراین اجرای مرحله جدید طرح کالابرگ در ماه جاری قطعی است و از طرفی دیگر، خانوارهایی که از مرحله چهارم کالابرگ استفاده کردهاند نیز تا پایان آبانماه فرصت دارند موجودی اعتبار خود را خرج کنند؛ پس از این تاریخ، مانده اعتبار مصرفنشده غیرفعال خواهد شد.
یارانه نقدی آبان ۱۴۰۴ چه زمانی واریز می شود؟
در خصوص یارانه نقدی آبانماه طبق روال ماههای گذشته، پرداختها در دو مرحله انجام خواهد شد. یارانه نقدی دهکهای اول تا سوم در تاریخ ۲۵ آبان و یارانه دهکهای چهارم تا نهم در تاریخ ۳۰ آبان ۱۴۰۴ به حساب سرپرستان خانوار واریز میشود.
با توجه به اینکه یارانه نقدی دهکهای اول تا سوم مبلغ ۴۰۰ هزار تومان و یارانه نقدی دهکهای چهارم تا نهم مبلغ ۳۰۰ هزار تومان است، در ماه آبان دهکهای اول تا سوم در مجموع ۹۰۰ هزار تومان و دهکهای چهارم تا هفتم ۶۵۰ هزار تومان یارانه دریافت خواهند کرد. مبلغ یارانه واریزی برای دهکهای هشتم و نهم ۳۰۰ هزار تومان است و دهک دهم همچنان از دریافت هرگونه یارانه محروم خواهد بود.