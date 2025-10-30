فیلمهای سینمایی امروز تلویزیون
«تازه کارها ۱» ساعت ۱۰:۰۰ از شبکه سه
«زنبورک» ساعت ۱۱:۰۰ از شبکه نمایش
«جانوران شگفتانگیز و زیستگاه آنها» ساعت ۱۳:۰۰ از شبکه نمایش
«اسپارتاکوس» ساعت ۱۳:۳۰ از شبکه فراتر
«شجاع مرد کوچک» ساعت ۱۳:۳۰ از شبکه تهران
«جاسوسان نامحسوس» ساعت ۱۴:۰۰ از شبکه کودک
«مهاجم» ساعت ۱۵:۰۰ از شبکه نمایش
«عمارت مرموز در ونیز» ساعت ۱۶:۰۰ از شبکه سه
«ارباب جنگ» ساعت ۱۷:۰۰ از شبکه نمایش
«هتل کارتن» ساعت ۱۹:۰۰ از شبکه نمایش
«ادموند» ساعت ۲۰:۳۰ از شبکه چهار
«جانوران شگفت انگیز: جنایات گریندلوالد» ساعت ۲۱:۰۰ از شبکه نمایش
«دریاچه کادو» ساعت ۲۳:۰۰ از شبکه نمایش
«کارو» ساعت ۲۳:۱۵ از شبکه افق
«هیل» ساعت ۲۴:۰۰ از شبکه سه