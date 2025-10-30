خبرگزاری کار ایران
«تازه کارها ۱» ساعت ۱۰:۰۰ از شبکه سه

«زنبورک» ساعت ۱۱:۰۰ از شبکه نمایش

«جانوران شگفت‌انگیز و زیستگاه آن‌ها» ساعت ۱۳:۰۰ از شبکه نمایش

«اسپارتاکوس» ساعت ۱۳:۳۰ از شبکه فراتر

«شجاع مرد کوچک» ساعت ۱۳:۳۰ از شبکه تهران

«جاسوسان نامحسوس» ساعت ۱۴:۰۰ از شبکه کودک

«مهاجم» ساعت ۱۵:۰۰ از شبکه نمایش

«عمارت مرموز در ونیز» ساعت ۱۶:۰۰ از شبکه سه

«ارباب جنگ» ساعت ۱۷:۰۰ از شبکه نمایش

«هتل کارتن» ساعت ۱۹:۰۰ از شبکه نمایش

«ادموند» ساعت ۲۰:۳۰ از شبکه چهار

«جانوران شگفت انگیز: جنایات گریندلوالد» ساعت ۲۱:۰۰ از شبکه نمایش

«دریاچه کادو» ساعت ۲۳:۰۰ از شبکه نمایش

«کارو» ساعت ۲۳:۱۵ از شبکه افق

«هیل» ساعت ۲۴:۰۰ از شبکه سه

