قیمت دلار و یورو امروز پنجشنبه ۸ آبان ۱۴۰۴ + جدول
قیمت دلار، یورو، پوند و سایر ارزها امروز پنجشنبه ۸ آبان را میتوانید در جدول زیر مشاهده نمایید. لازم به ذکر است که این نرخها قیمت بازار آزاد است (بجز دلار که نرخ بازار مبادله ارزی است) و با نرخ ارز سهمیهای متفاوت است.
|
بروزرسانی قیمت ارزها:پنجشنبه ۸ آبان
|
ارز
|
قیمت (ریال)
|
دلار (صرافی بانک ملی)
|
726,317
|
دلار (بازار آزاد)
|
1,076,000
|
یورو (صرافی بانک ملی)
|
845,100
|
یورو (بازار آزاد)
|
1,247,100
|
درهم امارات
|
291,090
|
پوند انگلیس
|
1,415,300
|
لیر ترکیه
|
25,400
|
فرانک سوئیس
|
1,343,200
|
یوان چین
|
150,600
|
ین ژاپن
|
703,390
|
وون کره جنوبی
|
746
|
دلار کانادا
|
769,600
|
دلار استرالیا
|
707,100
|
دلار نیوزیلند
|
620,000
|
دلار سنگاپور
|
825,600
|
روپیه هند
|
12,110
|
روپیه پاکستان
|
3,808
|
دینار عراق
|
818
|
پوند سوریه
|
96
|
افغانی
|
16,810
|
کرون دانمارک
|
166,900
|
کرون سوئد
|
114,300
|
کرون نروژ
|
107,400
|
ریال عربستان
|
285,400
|
ریال قطر
|
293,700
|
ریال عمان
|
2,777,700
|
دینار کویت
|
3,491,700
|
دینار بحرین
|
2,836,700
|
رینگیت مالزی
|
255,400
|
بات تایلند
|
33,040
|
دلار هنگ کنگ
|
137,600
|
روبل روسیه
|
13,510
|
منات آذربایجان
|
630,800
|
درام ارمنستان
|
2,790
|
لاری گرجستان
|
394,500
|
سوم قرقیزستان
|
12,230
|
سامانی تاجیکستان
|
117,500
|
منات ترکمنستان
|
306,100