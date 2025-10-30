خانه



سایر رسانه‌ها ۰۸ / ۰۸ / ۱۴۰۴ - ۰۸:۰۶:۵۴

قیمت دلار و یورو امروز پنجشنبه ۸ آبان ۱۴۰۴ + جدول

قیمت دلار، یورو، پوند و سایر ارز‌ها امروز پنجشنبه ۸ آبان را می‌توانید در جدول زیر مشاهده نمایید. لازم به ذکر است که این نرخ‌ها قیمت بازار آزاد است (بجز دلار که نرخ بازار مبادله ارزی است) و با نرخ ارز سهمیه‌ای متفاوت است.