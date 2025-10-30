خبرگزاری کار ایران
قیمت دلار و یورو امروز پنجشنبه ۸ آبان ۱۴۰۴ + جدول

کد خبر : 1706941
قیمت دلار، یورو، پوند و سایر ارز‌ها امروز پنجشنبه ۸ آبان را می‌توانید در جدول زیر مشاهده نمایید. لازم به ذکر است که این نرخ‌ها قیمت بازار آزاد است (بجز دلار که نرخ بازار مبادله ارزی است) و با نرخ ارز سهمیه‌ای متفاوت است.

بروزرسانی قیمت ارزها:پنجشنبه ۸ آبان

ارز

قیمت (ریال)

دلار (صرافی بانک ملی)

726,317

دلار (بازار آزاد)

1,076,000

یورو (صرافی بانک ملی)

845,100

یورو (بازار آزاد)

1,247,100

درهم امارات

291,090

پوند انگلیس

1,415,300

لیر ترکیه

25,400

فرانک سوئیس

1,343,200

یوان چین

150,600

ین ژاپن

703,390

وون کره جنوبی

746

دلار کانادا

769,600

دلار استرالیا

707,100

دلار نیوزیلند

620,000

دلار سنگاپور

825,600

روپیه هند

12,110

روپیه پاکستان

3,808

دینار عراق

818

پوند سوریه

96

افغانی

16,810

کرون دانمارک

166,900

کرون سوئد

114,300

کرون نروژ

107,400

ریال عربستان

285,400

ریال قطر

293,700

ریال عمان

2,777,700

دینار کویت

3,491,700

دینار بحرین

2,836,700

رینگیت مالزی

255,400

بات تایلند

33,040

دلار هنگ کنگ

137,600

روبل روسیه

13,510

منات آذربایجان

630,800

درام ارمنستان

2,790

لاری گرجستان

394,500

سوم قرقیزستان

12,230

سامانی تاجیکستان

117,500

منات ترکمنستان

306,100
