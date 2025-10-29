خبرگزاری کار ایران
استراتژیست رسانه یادداشتی با عنوان فراجا و سرمایه اجتماعی به نام ملت ایران نوشت.

به گزارش ایلنا،  جشنواره مالک اشتر با حضور امیر سرلشگر موسوی رئیس ستاد کل نیروهای مسلح و سردار رادان فرمانده کل نیروی انتظامی در مراسم تحلیف و دانش آموختگی دانشگاه افسری و تربیت پلیس ، برترین های خود را معرفی کرد .

  معاونت فرهنگی و اجتماعی فراجا به عنوان  یکی از برگزیدگان این جشنواره شناخته شد .

 فراجا برای هر مساله‌ای فقط یک پاسخ و برای هر مشکلی تنها یک راه حل ندارد بلکه ابتکارعمل در تصمیم‌ سازی و خلاقیت در تصمیم‌ گیری را راهکار فرصت ساز و هزینه سوز می داند و به هیچ وجه اعتقاد ندارد که جواب هر مساله‌ای را به تنهایی می داند.  بلکه با پیوست منافع کلان ملی و کاربست بالادستی حاکمیتی، فارغ از هر گونه نگاه سلیقه‌ای، بخشی و لایه ای مقبولیت در عملکرد، محبوبیت در افکار و مرجعیت در روایتگری را سرلوحه خود قرار داده است .

در جنگ ۱۲ روزه به مانند یک سازمان رزم اجتماعی ، الگوی ۳ وجهی گفتار، رفتار و منش منطبق با گفتمان مردمسالاری دینی و اندیشه انقلاب اسلامی را تئوریزه، نهادینه و عملیاتی کرد . تقریبا در همه اتفافات موردی  ( case study ) در حوزه های اجتماعی،  فرهنگی،  سیاسی و امنیتی کشور ، نسبت به ابعاد و زوایای سناریوهای آشوب سازی‌ مصنوعی و التهاب آفرینی کاذب به دنبال رعایت کنترل هیجانی ، اِشراف اطلاعاتی ،شرافت عملیاتی و ارزیابی مبتنی بر صحت سنجی و راستی آزمایی، در سطح ملی می باشد .

این رویکردتوسط نگاه فرا هوشمندانه سردار رادان با انتخاب سردار منتظرالمهدی در جایگاه معاونت فرهنگی و اجتماعی، حکایت از طراحی  سخت افزاری به نام پلیس دارد که بدنبال گسترش قدرت فَرا نَرم است . فراجا ضمن مقابله با هرنوع حمله سرزمینی به وطن عزیزمان ، در مقابل تهاجم تمدنی نیز آینده پژوهی را با ورود به دنیای هوش مصنوعی ، تجربه میدانی کرده است .

معاونت فرهنگی و اجتماعی فراجا ، چشم انداز خودرا به جای نمایش صِرف دانایی به یادگیری و مهارت در حوزه دستیابی به امتیازات غیر متقارن گشوده است و از هیچ پنجره فرصتی جهت دستیابی به ظرفیت مثبت سازمانی در سایه گفتمان سازی اجتماعی‌، چشم پوشی نمی کند .

به جای جدل به دنبال فهم مشترک با ایرانیان ودرک حقیقت و حل مسائل هموطنان است . به دنبال اصلاح است نه محتاج تائید. فرهنگ دیالوگ را جانشین تفکر مونولوگ کرده است . معاونت فرهنگی و اجتماعی پلیس ایران ، با رشد خلاقیت و ایده پردازی های نوین به مقابله با  سندروم همه چیز دانی رفته است ؛ تا با اعتماد به نفس پرسنل خود موجبات تقویت نگاه  موشکافانه تدافعی محور و رویکرد تهاجمی هوشمندانه در بزنگاه های حساس ، را فراهم آورد و با الگوریتم مهندسی جنگ شناختی ،تمایل و انگیزه دشمنان را در استفاده و بکارگیری امکانات و ظرفیت‌های خود به چالش بکشد . این معاونت ، شایسته و بایسته مورد تقدیر قرار گرفته است چراکه بسترهای فرهنگی و اجتماعی کشور را با عناصر تاریخی، تمدنی،  جغرافیایی و زمانی با زیرکی و مهارت ، باز تعریف کرده است تا فراجا با پیام ها و دلالت های فراگیر ،اثر گذار و آگاه ساز خود به یک (کنشگر مؤلف) با سرمایه اجتماعی به نام ملت ایران ، تبدیل شود .

 

محمدرضا طورانی 

استراتژیست رسانه 

فوق دکترای رسانه‌های اجتماعی

 

انتهای پیام/
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
