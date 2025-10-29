محمدرضا گلزار به شبکه نمایش خانگی برمیگردد
«محمدرضا گلزار» بازیگر سینما و تلویزیون پس از دوری پنج ساله با یک سریال به شبکه نمایش خانگی برمی گردد.
محمدرضا گلزار نقش اصلی یک سریال را در شبکه نمایش خانگی بازی خواهد کرد.
بر این اساس، کارگردانی این سریال را مجید توکلی برعهده خواهد داشت.
توکلی تجربه های موفقی همچون «زیگزاگ» و «عروسی مردم» را در سینما داشته است. وی اخیرا فیلم تحسین شده «عزیز» را کارگردانی کرد و این فیلم که در گیلان فیلمبرداری شده در اکران عمومی با اقبال خوبی از سوی مخاطبان روبرو شد.
هم اکنون پیش تولید این سریال ادامه دارد و تهیه کننده آنرا «ابراهیم عامریان» برعهده خواهد داشت.
نویسنده این مجموعه نمایش خانگی مسعود خاکباز است. خاکباز پیشتر سریال هایی همچون «خونسرد» را به رشته تحریر درآورده است.
این نخستین همکاری تهیهکنندگی ابراهیم عامریان با مجید توکلی به عنوان کارگردان در سینماست.
گیسو آخرین حضور محمدرضا گلزار به عنوان بازیگر در شبکه نمایش خانگی است و گلزار پس از پنج سال به شبکه نمایش خانگی برمیگردد. کارگردانی این سریال را منوچهر هادی و تهیهکنندگی آنرا هومن کبیری برعهده داشت.
گلزار همچنین این روزها اجرای «پانتولیگ» برای تلویزیون را بر عهده دارد.
پانتولیگ مسابقه تلویزیونی ایرانی به تهیهکنندگی جواد فرحانی و اجراءِ محمدرضا گلزار است که پنجشنبهها و جمعهها از شبکه سه سیما پخش میشود.
این بازیگر سینمای ایران به تازگی از سرپرستی تیم ملی پدل کنارهگیری کرده است. او با انتشار یک استوری خبر از کنارهگیری خود داد.
حدود دو سال قبل بود که نشست خبری رشته ورزشی پدل (padel) در محل فدراسیون تنیس برگزار و در این نشست محمدرضا گلزار به عنوان عضو هیات رئیسه پدل و سرپرست تیم ملی این رشته معرفی شد.