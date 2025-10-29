انهدام تیم ترورستی جیش الظلم در شرق ایران+فیلم
مدافعان امنیت در عملیاتی پیچیده و ضربتی یک تیم تروریستی از گروهک جیش الظلم را در مخفیگاهشان به دام انداختند.
اعضای این تیم تروریستی آبان ۱۴۰۳ وقتی دو گشت نیروی انتظامی به خواست مردمی دادخواه عازم ماموریت شدند، هنگام بازگشت در مسیر آنها تله گذاشتند و نامردانه در روز روشن به عوامل تامین امنیت شبیخون زدند.
در این حمله مسلحانه ۱۰ تن از سربازان و افسران نیروی انتظامی شهرستان تفتان به شهادت رسیدند.
یکی از اعضای گروهک در اعترافات خود میگوید: ۱۰ روز در پایگاه گروهک در خاک پاکستان آموزش دیدیم و وقتی به ایران برگشتیم، گروهک به ما چند قبضه اسلحه کلاش و یک گوشی داد که از طریق آن شخصی به نام «حسین» که پل ارتباطی بین سازمان و ما بود، با تیم ما تماس داشت.