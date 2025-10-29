انهدام تیم ترورستی جیش الظلم در شرق ایران+فیلم

اعضای این تیم تروریستی آبان ۱۴۰۳ وقتی دو گشت نیروی انتظامی به خواست مردمی دادخواه عازم ماموریت شدند، هنگام بازگشت در مسیر آنها تله گذاشتند و نامردانه در روز روشن به عوامل تامین امنیت شبیخون زدند.

در این حمله مسلحانه ۱۰ تن از سربازان و افسران نیروی انتظامی شهرستان تفتان به شهادت رسیدند.

یکی از اعضای گروهک در اعترافات خود می‌گوید: ۱۰ روز در پایگاه گروهک در خاک پاکستان آموزش دیدیم و وقتی به ایران برگشتیم، گروهک به ما چند قبضه اسلحه کلاش و یک گوشی داد که از طریق آن شخصی به نام «حسین» که پل ارتباطی بین سازمان و ما بود، با تیم ما تماس داشت.

