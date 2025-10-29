خطرات نگه داشتن باد معده

بیایید تصور کنیم که در مکانی شلوغ قرار گرفته‌اید و باد معده فشار به بدن‌تان وارد می‌کند. ممکن است نگران باشید که اگر آن را رها کنید موجب ایجاد صدا یا بوی نامطلوب شود. اما آیا می‌دانید نگه داشتن باد معده چه تأثیری می‌تواند بر بدن شما داشته باشد؟

باد معده واکنش طبیعی بدن

باد معده یکی از واکنش‌های طبیعی بدن انسان است که همه افراد با آن مواجه هستند. گاهی افراد تلاش می‌کنند این گاز را نگه دارند تا در جمع باعث شرمساری نشوند. با این حال، یکی از پزشکان توضیح داده چرا نباید این گاز را مهار کرد و جلوی خروج آن را گرفت.

توضیحات پزشک در شبکه‌های اجتماعی

دکتر کاران راج، با انتشار پستی در تیک تاک ، عنوان کرد که انسان‌ها به طور متوسط حدود ۱۴ بار در روز باد معده خارج می‌کنند. او به شوخی گفته بود: «هرچه باد معده بیشتر باشد، بهتر است. اگر کسی ادعا کند باد معده ندارد، دروغ می‌گوید و باید به او شک کنید. چنین فردی ممکن است با مشکل انسداد روده روبه‌رو باشد که یک فوریت پزشکی است.»

این پزشک به مخاطبان خود یادآور شد که میزان خروج باد معده به اندازه‌ای است که می‌تواند یک بادکنک متوسط را پر کند.

نگه داشتن باد معده چه خطراتی دارد؟

وی در ادامه هشدار داد: «نگه‌ داشتن باد معده به مدت طولانی، می‌تواند موجب جذب مجدد گاز در گردش خون شود و در نهایت هنگامی که نفس می‌کشید از دهان خارج شود. این موضوع می‌تواند باعث بوی نامطلوب نفس شود.»

همچنین نگه‌ داشتن باد معده می‌تواند شکم را دچار تورم و اتساع کند؛ به طوری که در نهایت منجر به خروج ناگهانی و کنترل‌ناپذیر این گاز می‌شود.

باد معده چگونه تولید می‌شود؟

اولین باد معده صبحگاهی معمولاً بزرگ‌ترین باد معده انسانی است. حدود ۷۵ درصد این گاز توسط باکتری‌های درون روده بزرگ تولید می‌شود. غذاهای گوارش نشده ، توسط این باکتری‌ها تجزیه شده و گازهای کوچک تولید می‌کنند تا تبدیل به باد معده معمولی شوند.

۲۵ درصد دیگر باد معده ناشی از هوای بلعیده شده، گازهای حل شده و خون جریان یافته به سمت روده است. ۹۹ درصد باد معده از گازهای غیر بدبو مثل هیدروژن، دی‌اکسید کربن و متان تشکیل شده است. این دو گاز قابل اشتعال هستند که البته توصیه نمی‌شود این گاز‌ها را آتش بزنید.

یک درصد از باد معده‌هایی که بوی بد دارند به ترکیبات گوگردی مانند سولفید هیدروژن مربوط هستند.

صدای باد معده چگونه به وجود می‌آید؟

صدای ناشی از باد معده به دلیل ارتعاشات اسفنکتر مقعد و ضربه‌های باسن به یکدیگر شکل می‌گیرد. میزان سرعت باد معده و فشار نگه داشتن کپل‌ها تعیین‌کننده شدت این صدا است.

خطرات نگه داشتن باد معده

یکی از پزشکان برجسته در تیک تاک هشدار داده که باد معده باید به طور طبیعی رها شود؛ چرا که در غیر این صورت، ممکن است نفس شما بویی مشابه بوی باد معده بگیرد. علاوه بر این، نگه داشتن باد معده می‌تواند موجب دل‌درد ، نفخ و خروج آروغ با بوی نامناسب شود. حال تصور کنید که آروغی با بوی باد معده می‌زنید!