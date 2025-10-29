۶ خوراکی برای بهبود بینایی
اگر دچار خشکی چشم یا تاری دید هستید یا میخواهید بیناییتان را حفظ کنید، مصرف خوراکیهای حاوی ویتامین A میتواند کمککننده باشد.
سیبزمینی شیرین: سرشار از ویتامین A؛ یک عدد متوسط آن دو برابر نیاز روزانه را تأمین میکند.
تخممرغ: زرده آن حاوی لوتئین و زآگزانتین برای جلوگیری از دژنراسیون ماکولاست.
هویج: منبع عالی بتاکاروتن، مفید برای پیشگیری از شبکوری.
اسفناج و سبزیجات تیره: محافظ چشمان در برابر نور مضر.
ماهیهای چرب: تأمینکننده امگا ۳ و ویتامین A، مفید برای رفع خشکی چشم.
لبنیات: شیر و کشک با ویتامین A به حفظ سلامت چشم کمک میکنند.