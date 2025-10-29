خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

۶ خوراکی برای بهبود بینایی

۶ خوراکی برای بهبود بینایی
کد خبر : 1706572
لینک کوتاه کپی شد.

اگر دچار خشکی چشم یا تاری دید هستید یا می‌خواهید بینایی‌تان را حفظ کنید، مصرف خوراکی‌های حاوی ویتامین A می‌تواند کمک‌کننده باشد.

سیب‌زمینی شیرین: سرشار از ویتامین A؛ یک عدد متوسط آن دو برابر نیاز روزانه را تأمین می‌کند.

تخم‌مرغ: زرده آن حاوی لوتئین و زآگزانتین برای جلوگیری از دژنراسیون ماکولاست.

هویج: منبع عالی بتاکاروتن، مفید برای پیشگیری از شب‌کوری.

اسفناج و سبزیجات تیره: محافظ چشمان در برابر نور مضر.

ماهی‌های چرب: تأمین‌کننده امگا ۳ و ویتامین A، مفید برای رفع خشکی چشم.

لبنیات: شیر و کشک با ویتامین A به حفظ سلامت چشم کمک می‌کنند.

منبع خبرگزاری دانشجو
انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
فولاد حداد
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ