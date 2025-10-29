۲۹ اکتبر روز جهانی سکته مغزی است

سکته مغزی؛ هر دقیقه حیاتی است

سکته مغزی زمانی رخ می‌دهد که جریان خون به بخشی از مغز قطع یا کاهش یابد، و سلول‌های مغزی در عرض چند دقیقه شروع به مردن می‌کنند. این بیماری می‌تواند باعث ناتوانی‌های شدید جسمی، گفتاری و شناختی شود و در صورت عدم درمان فوری، جان بیمار را تهدید کند.

چرا ۲۹ اکتبر؟

روز جهانی سکته مغزی در ۲۹ اکتبر هر سال توسط سازمان‌های بین‌المللی سلامت مانند سازمان جهانی سکته مغزی (WSO) برگزار می‌شود. هدف این روز، افزایش آگاهی عمومی درباره علائم هشداردهنده، عوامل خطر، و اهمیت درمان سریع است.

علائم هشداردهنده سکته مغزی

شناخت سریع علائم می‌تواند جان بیمار را نجات دهد. سه علامت اصلی عبارت‌اند از:

افتادگی یک سمت صورت

ضعف یا بی‌حسی در یک بازو یا پا

اختلال در گفتار یا درک کلمات

در صورت مشاهده این علائم، باید فوراً با اورژانس ۱۱۵ تماس گرفت.

آمار نگران‌کننده

در ایران، روزانه صدها نفر دچار سکته مغزی می‌شوند. به گفته رئیس انجمن سکته مغزی، هر شب در تهران حدود ۱۵۰ نفر به دلیل سکته مغزی ناتوان می‌شوند یا جان خود را از دست می‌دهند. اگر درمان در ساعت اول انجام شود، دو نفر از هر سه بیمار به‌طور کامل بهبود می‌یابند.

پیشگیری؛ گام اول نجات

سکته مغزی تا حد زیادی قابل پیشگیری است. راهکارهای کلیدی شامل:

کنترل فشار خون و دیابت

ترک سیگار و الکل

ورزش منظم و تغذیه سالم

معاینات دوره‌ای پزشکی

این اقدامات می‌توانند خطر سکته مغزی را به میزان قابل توجهی کاهش دهند.

