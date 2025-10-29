۲۹ اکتبر روز جهانی سوریازیس است
۲۹ اکتبر روز جهانی سوریازیس است؛ فرصتی برای آگاهیبخشی، همدلی و حمایت از میلیونها فرد مبتلا به این بیماری پوستی مزمن.
روز جهانی سوریازیس؛ صدای صدفک در جهان
هر سال در ۲۹ اکتبر، جهان به یاد بیماریای میافتد که شاید در نگاه اول تنها یک مشکل پوستی به نظر برسد، اما در واقع چالشی جسمی، روانی و اجتماعی برای میلیونها انسان است. روز جهانی سوریازیس با هدف افزایش آگاهی عمومی، کاهش تبعیض و حمایت از مبتلایان به این بیماری برگزار میشود.
سوریازیس چیست؟
در زبان فارسی به سوریازیس صدفک نیز گفته میشود. این بیماری:
خودایمنی و مزمن است؛ یعنی سیستم ایمنی بدن به اشتباه به سلولهای پوست حمله میکند.
باعث افزایش سرعت رشد سلولهای پوستی میشود و در نتیجه لکههای قرمز، پوستهدار و دردناک روی پوست ظاهر میشوند.
واگیردار نیست اما درمان قطعی ندارد؛ با این حال قابل کنترل است.
آمار جهانی
بر اساس آمارها:
بیش از ۱۲۵ میلیون نفر در سراسر جهان به سوریازیس مبتلا هستند.
در آمریکا، حدود ۸ میلیون نفر با این بیماری زندگی میکنند.
تا ۳۰ درصد از مبتلایان ممکن است به آرتریت پسوریاتیک (التهاب مفاصل مرتبط با سوریازیس) نیز دچار شوند.
اهداف روز جهانی سوریازیس
این روز با شعارهایی چون آگاهی، پذیرش، مراقبت برگزار میشود و اهداف آن عبارتاند از:
افزایش دانش عمومی درباره بیماری و علائم آن
کاهش تبعیض و انگ اجتماعی نسبت به مبتلایان
تشویق به تشخیص زودهنگام و درمان مناسب
حمایت روانی و اجتماعی از بیماران و خانوادههایشان.
چالشهای مبتلایان
افراد مبتلا به سوریازیس نه تنها با درد و خارش جسمی، بلکه با:
کاهش اعتماد به نفس
مشکلات در روابط اجتماعی
موانع شغلی و تحصیلی
مواجهاند. این روز جهانی فرصتی است برای شنیدن صدای آنان و همدلی با تجربههایشان.