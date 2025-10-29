۲۹ اکتبر روز جهانی رابین هود است

رابین هود: نماد عدالت، مقاومت و امید مردمی

هر سال در ۲۹ اکتبر، برخی علاقه‌مندان به فرهنگ عامه و عدالت اجتماعی، این روز را به‌عنوان روز جهانی رابین هود گرامی می‌دارند. اگرچه این مناسبت در تقویم رسمی سازمان ملل یا یونسکو ثبت نشده، اما در دل بسیاری از مردم جهان، رابین هود همچنان زنده است: قهرمانی که از ثروتمندان می‌دزدید تا به فقرا ببخشد، و نماد مبارزه با ظلم و فساد بود.

افسانه‌ای فراتر از زمان

رابین هود، شخصیت افسانه‌ای انگلیسی، در قرون وسطی در جنگل‌های شروود زندگی می‌کرد و با یاران وفادارش مانند لیتل جان و ماریان، علیه ظلم شریفیان و پادشاهان فاسد می‌جنگید. او نه فقط یک دزد، بلکه یک نماد مقاومت مردمی بود؛ کسی که قانون را به چالش می‌کشید تا اخلاق را زنده نگه دارد.

چرا ۲۹ اکتبر؟

تاریخ ۲۹ اکتبر به‌طور رسمی با رابین هود مرتبط نیست، اما برخی منابع غیررسمی و علاقه‌مندان به فرهنگ عامه این روز را برای بزرگداشت او انتخاب کرده‌اند. شاید انتخاب این تاریخ، هم‌زمانی با تحولات تاریخی مانند تأسیس جمهوری ترکیه در همین روز باشد که خود نمادی از تغییر و مقاومت است.

پیام روز رابین هود

این روز فرصتی است برای بازاندیشی در مفاهیم:

عدالت اجتماعی: آیا امروز کسی هست که صدای بی‌صدایان باشد؟

مبارزه با فساد: چگونه می‌توان با ابزارهای مدرن، با نابرابری مقابله کرد؟

قهرمانان مردمی: رابین هود امروز چه کسی است؟ یک فعال اجتماعی؟ یک خبرنگار شجاع؟ یا حتی یک شهروند مسئول؟

بزرگداشت نمادین

در برخی جوامع، این روز با پوشیدن لباس‌های سبز، اجرای نمایش‌های خیابانی، یا حتی جمع‌آوری کمک برای نیازمندان گرامی داشته می‌شود. کودکان با کمان‌های پلاستیکی و نقاب‌های سبز، در نقش رابین هود ظاهر می‌شوند و بزرگ‌ترها درباره عدالت و اخلاق گفتگو می‌کنند.

