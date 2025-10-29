اجرای طرح جدید کالابرگ الکترونیک از آبان

رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور از اجرای طرح جدید معیشت خبر داد و گفت: موضوع اول در طرح ما جغرافیایی است؛ مردم را در کل جغرافیای کشور از روستایی که چند خانوار در آن زندگی می کنند تا عشایری که در حال کوچ هستند را در نظرگرفته ایم تا همه مردم امکان دسترسی داشته باشند.

وی عنوان کرد: موضوع دوم نوع کالاهاست که باید در سراسر کشور برای غنی و فقیر یکسان باشد باید پنج تا هفت قلم کالا تعریف شود تا توسط یک شبکه وسیع در اختیار مردم با قیمت ثابت از ۶ ماه تا یک سال در نظر گرفته شود و نوسان ها در جای دیگر تدبیر شود.

پورمحمدی ابراز کرد: باید بین مجموعه عرضه کننده و تولید کننده ارتباط وسیعی شکل بگیرد نباید دامدار و مرغدار آسیب ببیند، قبل از این تولید کننده نیاز به نهاده های دامی دارد باید راهی پیدا کنیم که نوسانات نرخ ارز و تورم بر روی آن تاثیر نگذارد از این رو باید حاکمیت ریسک آن را بپزیرد و قراداد قطعی بین تولید کننده و توزیع کننده قرار بگیرد و نظارت ها انجام شود.

وی با بیان اینکه چارچوب کار در بین قوا نهایی می شود، گفت: این طرح ولی ظرافت هایی دارد که باید زیر ذربین ببریم تا کالاهای اساسی تهدید، توزیع کننده و تولید کننده دچار مخاطره نشود. از این رو برای اینکه مقدمات را فراهم کنیم برای یک ماه خود را آماده کرده ایم تا این طرح را نهایی می کنیم.

رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور خاطر نشان کرد: این طرح را به صورت آزمایشی در آبان ماه شروع می کنیم ممکن است در ماه اول مشکلاتی داشته باشیم یک بازنگری خواهیم داشت وقتی کامل مطمین شدیم، ادامه خواهیم داد تا با این سازوکاری که تعریف شد از این بروکراسی و فرایندهای فرسوده کننده خلاصی پیدا کنیم و با اتکا به همکاری نمایندگان طرحی نو ایجاد کنیم تا معیشت مردم بهتر باشد.

منبع سایت دیده‌ بان ایران

انتهای پیام/