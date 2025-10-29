خبرگزاری کار ایران
قیمت دلار و یورو امروز چهارشنبه ۷ آبان ۱۴۰۴ + جدول
قیمت دلار، یورو، پوند و سایر ارز‌ها امروز چهارشنبه ۷ آبان را می‌توانید در جدول زیر مشاهده نمایید. لازم به ذکر است که این نرخ‌ها قیمت بازار آزاد است (بجز دلار که نرخ بازار مبادله ارزی است) و با نرخ ارز سهمیه‌ای متفاوت است.

بروزرسانی قیمت ارزها:چهارشنبه ۷ آبان

ارز

قیمت (ریال)

دلار (صرافی بانک ملی)

726,317

دلار (بازار آزاد)

1,072,500

یورو (صرافی بانک ملی)

845,100

یورو (بازار آزاد)

1,247,000

درهم امارات

291,160

پوند انگلیس

1,420,200

لیر ترکیه

25,500

فرانک سوئیس

1,348,200

یوان چین

150,600

ین ژاپن

702,810

وون کره جنوبی

746

دلار کانادا

767,200

دلار استرالیا

704,300

دلار نیوزیلند

618,300

دلار سنگاپور

825,800

روپیه هند

12,130

روپیه پاکستان

3,791

دینار عراق

832

پوند سوریه

96

افغانی

16,550

کرون دانمارک

166,900

کرون سوئد

114,400

کرون نروژ

107,300

ریال عربستان

285,500

ریال قطر

303,900

ریال عمان

2,777,700

دینار کویت

3,492,500

دینار بحرین

2,837,400

رینگیت مالزی

254,900

بات تایلند

33,040

دلار هنگ کنگ

137,600

روبل روسیه

13,840

منات آذربایجان

630,900

درام ارمنستان

2,790

لاری گرجستان

394,000

سوم قرقیزستان

12,230

سامانی تاجیکستان

117,100

منات ترکمنستان

305,300
