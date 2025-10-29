قیمت دلار و یورو امروز چهارشنبه ۷ آبان ۱۴۰۴ + جدول
قیمت دلار، یورو، پوند و سایر ارزها امروز چهارشنبه ۷ آبان را میتوانید در جدول زیر مشاهده نمایید. لازم به ذکر است که این نرخها قیمت بازار آزاد است (بجز دلار که نرخ بازار مبادله ارزی است) و با نرخ ارز سهمیهای متفاوت است.
|
بروزرسانی قیمت ارزها:چهارشنبه ۷ آبان
|
ارز
|
قیمت (ریال)
|
دلار (صرافی بانک ملی)
|
726,317
|
دلار (بازار آزاد)
|
1,072,500
|
یورو (صرافی بانک ملی)
|
845,100
|
یورو (بازار آزاد)
|
1,247,000
|
درهم امارات
|
291,160
|
پوند انگلیس
|
1,420,200
|
لیر ترکیه
|
25,500
|
فرانک سوئیس
|
1,348,200
|
یوان چین
|
150,600
|
ین ژاپن
|
702,810
|
وون کره جنوبی
|
746
|
دلار کانادا
|
767,200
|
دلار استرالیا
|
704,300
|
دلار نیوزیلند
|
618,300
|
دلار سنگاپور
|
825,800
|
روپیه هند
|
12,130
|
روپیه پاکستان
|
3,791
|
دینار عراق
|
832
|
پوند سوریه
|
96
|
افغانی
|
16,550
|
کرون دانمارک
|
166,900
|
کرون سوئد
|
114,400
|
کرون نروژ
|
107,300
|
ریال عربستان
|
285,500
|
ریال قطر
|
303,900
|
ریال عمان
|
2,777,700
|
دینار کویت
|
3,492,500
|
دینار بحرین
|
2,837,400
|
رینگیت مالزی
|
254,900
|
بات تایلند
|
33,040
|
دلار هنگ کنگ
|
137,600
|
روبل روسیه
|
13,840
|
منات آذربایجان
|
630,900
|
درام ارمنستان
|
2,790
|
لاری گرجستان
|
394,000
|
سوم قرقیزستان
|
12,230
|
سامانی تاجیکستان
|
117,100
|
منات ترکمنستان
|
305,300