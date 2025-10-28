خبرگزاری کار ایران
پاسخ نویسنده عربستانی به وزیر دارایی اسرائیل: شترهای ما ریشه دارند، شما نه

تحلیلگر سعودی نوشت: اسرائیل با حمایت قدرت‌های جهانی پس از جنگ جهانی دوم بر منطقه تحمیل شد و همچنان در تلاش برای حذف ملت فلسطین است.

 یک نویسنده عربستانی به سخنان توهین آمیز وزیر دارایی اسرائیل واکنش تندی نشان داد.

 علی خشیبان تحلیلگر سعودی روزنامه «الریاض»، در پاسخ به توهین اسموتریچ، وزیر دارایی اسرائیل که خطاب به عربستان گفته بود «به شترسواری ادامه دهید»، نوشت: «شترهای ما ریشه دارند، شما نه.»

خشیبان با بیان اینکه بدون تشکیل کشور مستقل فلسطین صلح و عادی‌سازی ممکن نیست، افزود: اسرائیل با حمایت قدرت‌های جهانی پس از جنگ جهانی دوم بر منطقه تحمیل شد و همچنان در تلاش برای حذف ملت فلسطین است.

وزیر اسرائیلی چه گفته بود؟

گفتنی است اسموتریچ، وزیر دارایی اسرائیل چند روز قبل (اول آبان) طی اظهاراتی توهین‌آمیز گفته بود: «اگر عربستان به ما پیشنهاد عادی‌سازی روابط در قبال تشکیل کشور فلسطین را بدهد، پاسخ ما این خواهد بود: دوستان عزیز، نه متشکریم! شما به همان شترسواری در صحرای عربستان ادامه دهید.»

وزیر دارایی اسرائیل پس از بازتاب منفی سخنانش مجبور به عذرخواهی شد و گفت: اظهارات بنده درباره عربستان سعودی قطعا موضع رسمی نبوده و از توهینی که باعث رنجش شده، متاسفم.

 

