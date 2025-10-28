دومین دوره فلوشیپ نشر تهران از آذر کلید میخورد
مدیرکل مجامع و فعالیتهای فرهنگی وزارت فرهنگ با اعلام اینکه دومین دوره فلوشیپ نشر تهران از آذر کلید میخورد، ادامه داد: رونمایی از پوستر و ثبتنام ناشران بینالمللی و کارگزاریهای ادبی از آذرماه شروع میشود.
علیرضا نوریزاده با اعلام اینکه دومین دوره فلوشیپ(نشریاری) تهران از آذر ۱۴۰۴ با رونمایی از پوستر آغاز میشود، گفت: از این ماه ناشران بینالمللی و کارگزاریهای ادبی میتوانند برای شرکت در این رویداد فرهنگی ثبت نام کنند. بعد از ثبتنامها، با توجه به دادههایی که از نخستین فلوشیپ نشر تهران گردآوری شده است، برای انتخاب و نحوه استفاده از تسهیلات مهمانها تصمیمگیری خواهد شد.
مدیرکل مجامع و فعالیتهای فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با بیان اینکه مسائل دور دوم فلوشیپ نشر تهران در شواری سیاستگذاری آن بررسی میشود، ادامه داد: مسائل مختلف مانند فعالیت ناشران و کارگزاریهای ادبی بررسی میشود. برای مثال اگر مهمان در دوره نخست از بسته طلایی استفاده کرده باشد، ممکن است در این دوره برای او بسته برنزی که تسهیلات کمتری را شامل میشود، تعلق بگیرد؛ زیرا تلاش میشود از امکانات موجود برای جذب بازار جهانی به نشر ایران استفاده شود.
وی با تاکید بر اینکه برای کتابهای حوزه کودک و نوجوان در دومین دوره فلوشیپ تهران جایگاهی در نظر گرفته میشود، افزود: احتمال این وجود دارد که بخش دیگری هم به دومین دوره این رویداد ادبی اضافه شود، هنوز برای این موضوع برنامهریزی قطعی نکردیم.
نخستین فلوشیپ تهران ۲۲ تا ۲۵ اردیبهشتماه ۱۴۰۴ همزمان با سیوششمین نمایشگاه بینالمللی کتاب تهران برگزار شد.
در نخستین دوره این رویداد ادبی ۱۶۲ پیشقرارداد نوشته شد. این قراردادها به زبانهای مختلف تنظیم شده است؛ به زبان ایتالیایی، چهار قرارداد، به زبان بنگالی دوقرارداد، به زبان پاکستانی دو قرارداد، به زبان پرتغالی ۶ قرارداد، به زبان چینی پنج قرارداد، به زبان روسی یک کتاب، به زبان گرجی یک قرارداد، به زبان مالایی ۶ قرارداد، زبان مغولی پنج قرارداد، زبان هندی یک قرارداد، زبان اردو دو قرارداد، زبان آلبانیایی پنج قرارداد، زبان اندونزیایی یکی، زبان انگلیسی ۱۷ قرارداد، زبان بنگالی ۶ قرارداد، زبان آسام (هند) یکی، زبان تامیلی یکی، زبان ازبکی ۱۳ قرارداد، زبان ترکی ۲۷ قرارداد، زبان عربی ۲۹ قرارداد، زبان قرقیزی ۹ قرارداد و زبان نپالی هم ۱۷ قرارداد امضا شد.
در نخستین دوره فلوشیپ نشر تهران، آژانس ادبی کیا ۲۲ پیشقرارداد، آژانس ناکتا پنج قرارداد، نشر پرتقال هشت قرارداد، نشر پینما ۲۱ قرارداد، انتشارات شهر قلم ۷ قرارداد، انتشارات طوطی ۳۸ قرارداد، انتشارات قلم ۱۰ قرارداد، نشر کانون پرورش فکری ۱۰ قرارداد، انتشارات هزار برگ ۱۰ قرارداد، نشر محراب قلم ۷ قرارداد، نشر نخل سبز سه قرارداد، نشر میچکا یکی، نشر کتاب «چ» یک قرارداد، نشر شورا یک قرارداد، سمیه سلطانپور هشت قرارداد، فاطمه سیارپور چهار قرارداد و استوریکیدز هم ۶ قرارداد امضا کردند.
منبع: ایرنا