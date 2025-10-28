جیبهای این نخستوزیر همیشه پر از شکلات است!+فیلم
نخستوزیر تیمور شرقی پس از پایان نشست آسهآن در روز دوشنبه، هنگام خروج، به سمت گروه خبرنگاران رفت و مشغول پخش شکلات شد.
به نظر میرسد جیبهای شانانا گوسمائو، نخستوزیر تیمور شرقی، همیشه پر از شکلات است؛ چرا که او بار دیگر هنگام برگزاری نشست آسهآن، با لبخند و شوخطبعی شکلاتهایی را میان خبرنگاران پخش کرد.
وی در حالی که با نشاط و خنده با خبرنگاران صحبت میکرد، گفت: «برای شما... و شما... و شما!»
در همین هنگام، انور ابراهیم، نخستوزیر مالزی، که در کنار او حضور داشت، با شوخی پرسید چرا شکلاتها فقط به خبرنگاران زن داده میشود؟ گوسمائو نیز با لبخند، به خبرنگاران مردی که شکلات گرفته بودند اشاره کرد و پاسخ داد که همه سهم خود را گرفتهاند.
نخستوزیر تیمور شرقی به روابط صمیمی و دوستانهاش با رسانهها شهرت دارد؛ او پیشتر نیز در جریان چهلوششمین نشست آسهآن و نشستهای مرتبط در کوالالامپور در اوایل سال جاری، شکلاتهایی را میان خبرنگاران پخش کرده بود.