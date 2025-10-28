آغاز پخش سریال جومونگ ۳ در تلویزیون
پخش سریال «جومونگ ۳: افسانه جامیونگ گو» از دیروز دوشنبه ۵ آبان ۱۴۰۴ از شبکه تماشا آغاز میشود.این سریال یک مجموعه تاریخی کرهای است که ادامه دوران حکمرانی موهیول، نوه جومونگ را روایت میکند.
خلاصه داستان سریال جومونگ ۳ چیست؟
داستان «جومونگ ۳: افسانه جامیونگ گو» در عصر فرمانروایی موهیول، نوه افسانهای جومونگ، است. با گذشت سالها از فتح و تأسیس امپراطوری گوگوریو، پادشاهی ناکرانگ با «طبل مقدس» به عنوان قلمرویی شکستناپذیر معرفی میشود. این طبل که از پوست گاو ساخته شده، هنگام خطر به طور معجزهآسا به صدا درمیآید و مدافعان شهر را از هرگونه شبیخون دشمنان آگاه میسازد.
شاهزاده جامیونگ و خواهر ناتنیاش لاهی، هر دو دختران پادشاه چویری ناکرانگ از دو همسر مختلف و رقیبان اصلی بر سر سرنوشت کشور هستند. یک پیشگویی از گذشته اعلام کرده یکی از این دخترها کشور را به سمت نابودی میبرد و دیگری ناجی ملت خواهد بود. مادر جاهطلب لاهی با توطئه، فرزندش را نجاتدهنده و جامیونگ را عامل ویرانی کشور جا میزند. در کودکی، جامیونگ به دستور مادر لاهی تا سرحد مرگ قربانی میشود، اما با فداکاری مادر خود نجات مییابد و به استان شاندونگ چین فرار میکند. او در غربت پرورش یافته و هویت سلطنتی خود را تا مدتها پنهان میکند.
در زمان بحران، جامیونگ به ناکرانگ بازمیگردد و سیستم اطلاعرسانی قوی شامل طبل مقدس را برای دفاع از سرزمین ایجاد میکند. هودونگ، پسر موهیول و شاهزاده گوگوریو، به ناکرانگ نفوذ کرده و با هردو شاهدخت، جامیونگ و لاهی، پیوندهای عاطفی و سیاسی پیدا میکند. اما نقطه عطف اصلی هنگامی رقم میخورد که هودونگ با فریب، لاهی را ترغیب میکند تا طبل مقدس را پاره کند و راه فتح ناکرانگ را برای ارتش گوگوریو باز کند. در نهایت، خیانت عاشقانه به وقوع میپیوندد، طبل نابود، ناکرانگ فتح و سرنوشت سه شاهزاده جوان در تراژدی و دلدادگی گره میخورد.
افسانه طبل، علاوه بر وجه تاریخی، بار سمبلیک و اسطورهای پررنگی دارد. نمایش روشنگر دسیسههای سیاسی، انتخابهای تراژیک و ارتباط بین سرنوشت فرد و اجتماع، عمق داستان را ورای یک نبرد ساده قرار داده و سریال را نزد تماشاگران با سلیقههای متنوع محبوب ساخته است.
بازیگران سریال جومونگ ۳ چه کسانی هستند؟
جونگ ریو وون در نقش شاهزاده جامیونگ، جونگ کیونگ هو در نقش شاهزاده هودونگ، پارک مین یونگ در نقش شاهزاده لاهی، مون سونگ گون در نقش موهیول پادشاه گوگوریو بازیگران اصلی این سریال کرهای هستند و لی میونگ وو هم کارگردانی آن را بر عهده داشته است.
ساعت پخش و تکرار سریال جومونگ ۳ از شبکه تماشا
گفتنی است سریال «جومونگ ۳: شاهزاده جامیونگ» هر شب ساعت ۱۹ پخش و روز بعد ساعات ۱۴،۷،۲۴ تکرار میشود. سریال جومونگ ۳ پیشتر در بهار ۱۴۰۳ از شبکه تماشا پخش شده بود.