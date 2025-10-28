این ماجرا از جایی شروع شد که این بازیگر سینما و تلویزیون در مصاحبه‌اش درباره مقایسه سبک زندگی خودش با رفیق همکارش گفت: «ما زعفرانیه‌نشین‌ها برایمان منطقه ونک پایین محسوب می‌شود» و در ادامه با خنده از ماشین و سبک زندگی‌اش حرف زد.

این در حالی است که این ماجرا، اتفاق تازه‌ای نیست و این جنس از فخرفروشی‌ها حتی به شوخی پیش از این هم از جانب چهره‌ها تکرار شده بود. نمونه آن، پست یکی از بازیگران[محمدرضا گلزار] از ماشین لاکچری‌اش بود که درباره آن گفته بود: «پز نیست، سبک زندگیمه!» همین جمله بعدها به کنایه بارها و بارها نقل دهان اهالی شبکه‌های اجتماعی شد.

همه اینها در حالی است که در مواقع خاصی همین چهره‌ها برای مقاصد خاص ناگهان یاد محرومان می‌افتند و در فضای مجازی برای جلب توجه و لایک برای محرومان پست منتشر می‌کنند. البته که دلسوزی آنها برای محرومان فقط به همان اندازه انتشار یک پست آن هم برای جلب توجه و شنا کردن خلاف جریان آب و در نهایت دیده شدن است.

منبع کیهان

انتهای پیام/