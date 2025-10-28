خبرگزاری کار ایران
حمله روزنامه اصولگرا به فخرفروشی‌های فریبا نادری: قبلا محمدرضا گلزار هم همین چیزها را گفته بود

اگر در فضای مجازی چرخیده باشید حتماً می‌دانید که مصاحبه اخیر یکی از چهره‌ه[فریبا نادری] را دیده‌اید که پرواکنش‌ترین گفت‌وگوهای چند روز گذشته در فضای رسانه‌ای بود. بازیگری که صحبت درباره محل سکونتش در زعفرانیه و مقایسه آن با ونک به نماد تازه‌ای از «فخرفروشی سلبریتی‌ها» تبدیل شد. جمله‌ای که در فضای عمومی جامعه به نمادی از فخرفروشی براساس شکاف طبقاتی تبدیل شد.

این ماجرا از جایی شروع شد که این بازیگر سینما و تلویزیون در مصاحبه‌اش درباره مقایسه سبک زندگی خودش با رفیق همکارش گفت: «ما زعفرانیه‌نشین‌ها برایمان منطقه ونک پایین محسوب می‌شود» و در ادامه با خنده از ماشین و سبک زندگی‌اش حرف زد.

این در حالی است که این ماجرا، اتفاق تازه‌ای نیست و این جنس از فخرفروشی‌ها حتی به شوخی پیش از این هم از جانب چهره‌ها تکرار شده بود. نمونه آن، پست یکی از بازیگران[محمدرضا گلزار] از ماشین لاکچری‌اش بود که درباره آن گفته بود: «پز نیست، سبک زندگیمه!» همین جمله بعدها به کنایه بارها و بارها نقل دهان اهالی شبکه‌های اجتماعی شد.

همه اینها در حالی است که در مواقع خاصی همین چهره‌ها برای مقاصد خاص ناگهان یاد محرومان می‌افتند و در فضای مجازی برای جلب توجه و لایک برای محرومان پست منتشر می‌کنند. البته که دلسوزی آنها برای محرومان فقط به همان اندازه انتشار یک پست آن هم برای جلب توجه و شنا کردن خلاف جریان آب و در نهایت دیده شدن است.

