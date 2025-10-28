خبرگزاری کار ایران
پخش یک سریال محبوب هر شب از تلویزیون + فیلم
کد خبر : 1706015
مجموعه تلویزیونی «جومونگ۳: شاهزاده جامیونگ» از شب گذشته پنجم آبان، آغاز و هر شب روی آنتن شبکه تماشا می‌رود.

«جومونگ ۳: شاهزاده جامیونگ» یک مجموعه تاریخی کره‌ای است که ادامه دوران حکمرانی موهیول، نوه جومونگ را روایت می‌کند. در خلاصه داستان آن آمده است: امپراطوری ناکرانگ طبل مقدسی داشت که در زمان حمله دشمن خودبه‌خود به صدا درمی‌آمد و همه را مطلع می‌کرد تا گرفتار شبیخون نشوند.

جونگ ریو وون در نقش شاهزاده جامیونگ، جونگ کیونگ هو در نقش شاهزاده هودونگ، پارک مین یونگ در نقش شاهزاده لاهی، مون سونگ گون در نقش موهیول پادشاه گوگوریو بازیگران اصلی این سریال کره‌ای هستند و لی میونگ وو هم کارگردانی آن را بر عهده داشته است.

«جومونگ۳: شاهزاده جامیونگ» هر شب ساعت ۱۹ پخش و روز بعد ساعات ۱۴، ۷، ۲۴ تکرار می‌شود.

منبع همشهری آنلاین
انتهای پیام/
