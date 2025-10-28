خبرگزاری کار ایران
۲۸ اکتبر روز جهانی انیمیشن است

۲۸ اکتبر روز جهانی انیمیشن است؛ بزرگداشتی برای هنری که با حرکت بخشیدن به تصاویر، تخیل را جان می‌بخشد و فرهنگ‌ها را به هم پیوند می‌زند. این روز به یاد نخستین نمایش عمومی انیمیشن در سال ۱۸۹۲ توسط امیل ریناد در پاریس گرامی داشته می‌شود.

پیدایش روز جهانی انیمیشن

روز جهانی انیمیشن (International Animation Day) هر ساله در ۲۸ اکتبر برگزار می‌شود. این مناسبت در سال ۲۰۰۲ توسط انجمن بین‌المللی فیلم‌های انیمیشن (ASIFA) پایه‌گذاری شد تا به عنوان جشن جهانی هنر پویانمایی شناخته شود.

این تاریخ به یاد نخستین نمایش عمومی انیمیشن توسط شارل-امیل ریناد در موزه گروین پاریس در سال ۱۸۹۲ انتخاب شده است. او با دستگاهی به نام Théâtre Optique، تصاویر متحرک را به نمایش گذاشت؛ پیش از آن‌که سینماتوگراف برادران لومیر به عرصه بیاید و انیمیشن را به چالش بکشد.

اهداف و اهمیت این روز

روز جهانی انیمیشن فرصتی است برای:

گرامیداشت تاریخ و پیشرفت‌های فنی و هنری انیمیشن

تشویق تعامل فرهنگی از طریق پویانمایی

برگزاری کارگاه‌ها، نمایش‌ها و جشنواره‌های انیمیشن در سراسر جهان

در سال‌های اخیر، این روز با بیش از ۱۰۰۰ برنامه در بیش از ۵۰ کشور برگزار شده و به بستری برای تبادل فرهنگی و هنری تبدیل شده است.

انیمیشن؛ زبان جهانی تخیل

انیمیشن تنها برای کودکان نیست؛ بلکه فرمی هنری است که با روش‌هایی چون استاپ‌موشن، زنده‌نگاری عروسکی، خمیری، دوبعدی و سه‌بعدی، داستان‌هایی برای همه سنین خلق می‌کند. این هنر می‌تواند بی‌کلام باشد و همچنان پیام خود را منتقل کند؛ زیرا زبان تصویر، جهانی و فراتر از مرزهاست.

