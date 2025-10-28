۲۸ اکتبر روز جهانی جودو است
۲۸ اکتبر به افتخار بنیانگذار جودو، جیگارو کانو، به عنوان روز جهانی جودو نامگذاری شده است؛ روزی برای بزرگداشت فلسفه، اخلاق و آموزش این هنر رزمی ژاپنی که فراتر از مبارزه، به رشد شخصیت و احترام متقابل میپردازد.
فلسفه و پیشینه روز جهانی جودو
روز جهانی جودو هر ساله در ۲۸ اکتبر برگزار میشود، که مصادف با زادروز جیگارو کانو، بنیانگذار این هنر رزمی ژاپنی است. کانو در اواخر قرن نوزدهم با تلفیق تکنیکهای سنتی جوجیتسو و اصول اخلاقی و آموزشی، جودو را بنیان نهاد؛ ورزشی که نهتنها بر قدرت فیزیکی، بلکه بر خودسازی، احترام، و نظم ذهنی تأکید دارد.
جودو نخستین هنر رزمی ژاپنی بود که بهصورت بینالمللی گسترش یافت و در المپیک تابستانی ۱۹۶۴ به عنوان رشتهای رسمی پذیرفته شد.
اهمیت جهانی و اهداف روز جودو
فدراسیون جهانی جودو (IJF) این روز را با شعارهایی چون "Judo for All" یا "جودو برای همه" گرامی میدارد. هدف از این روز:
ترویج ارزشهای انسانی مانند احترام، فروتنی، و همدلی
گسترش آموزش جودو به عنوان ابزاری برای رشد فردی و اجتماعی
ایجاد همبستگی جهانی میان جودوکاران از فرهنگها و کشورها مختلف
بر اساس آمار IJF، بیش از ۲۰ میلیون جودوکار در ۱۹۵ کشور عضو این فدراسیون هستند که روزانه به تمرین این رشته میپردازند.
نمادهای جودو در این روز
در روز جهانی جودو، باشگاهها و فدراسیونهای ملی برنامههایی چون:
برگزاری مسابقات دوستانه
کلاسهای آموزشی رایگان
سخنرانیهایی درباره فلسفه جودو
بزرگداشت استاد جیگارو کانو
را اجرا میکنند تا روح این ورزش را زنده نگه دارند.
جودو؛ فراتر از مبارزه
جودو در زبان ژاپنی به معنای "راه نرم" است. این نام نشاندهنده فلسفهای است که در آن استفاده از نیروی حریف برای غلبه بر او، به جای مقابله مستقیم، مورد تأکید قرار میگیرد. جودو نهتنها یک ورزش، بلکه سبک زندگی است که به کودکان، نوجوانان و بزرگسالان کمک میکند تا اعتماد به نفس، تمرکز، و احترام به دیگران را در خود پرورش دهند.