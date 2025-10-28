خانه



سایر رسانه‌ها ۰۶ / ۰۸ / ۱۴۰۴ - ۰۷:۴۲:۵۰

تصادف مرگبار پژو ۲۰۶ در بزرگراه حکیم/دو جوان جان باختند + فیلم

سخنگوی سازمان آتش‌نشانی تهران: ساعت ۲۳:۲۵ شب گذشته در مسیر غرب به شرق بزرگراه حکیمحادثه تصادف گزارش شد. در این حادثه یک دستگاه خودروی سواری پژو ۲۰۶ با دو سرنشین مرد جوان حدوداً بین ۲۰ تا ۲۴ ساله، به دلایل نامشخصی از مسیر اصلی منحرف شده و پس از برخورد با درختچه‌های میانی و گاردریل، وارد فضای میانی بزرگراه شده بود. این خودرو سپس با یک تیر فلزی برخورد کرده و پس از شکستن آن، واژگون شده و در همان محل متوقف می‌شود. هر دو سرنشین بر اثر شدت جراحات جان خود را از دست داده‌اند.