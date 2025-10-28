قیمت سکه و طلا امروز سه شنبه ۶ آبان ۱۴۰۴ +جدول
قیمت سکه و قیمت طلا امروز سه شنبه ۶ آبان ۱۴۰۴ را در جدول زیر مشاهده کنید. علاوه بر قیمت سکه امامی، بهار آزادی، گرمی، نیم سکه و ربع سکه میتوانید قیمت مثقال و انس جهانی طلا، طلای آبشده و دست دوم را نیز مشاهده فرمایید.
|
قیمت طلا
|
بروزرسانی: سه شنبه ۶ آبان
|
عنوان نرخ
|
قیمت (ریال)
|
طلای 18 عیار / 750
|
103,638,000
|
طلای 18 عیار / 740
|
102,256,000
|
طلای ۲۴ عیار
|
138,170,000
|
طلای دست دوم
|
102,247,030
|
آبشده کمتر از کیلو
|
448,970,000
|
مثقال طلا
|
448,960,000
|
انس طلا
|
3,901.73
|
قیمت سکه
|
سکه امامی تک فروشی
|
1,103,500,000
|
سکه بهار آزادی تک فروشی
|
1,045,400,000
|
نیم سکه تک فروشی
|
578,600,000
|
ربع سکه تک فروشی
|
328,700,000
|
سکه گرمی تک فروشی
|
164,300,000
|
تمام سکه (قبل 86)
|
1,038,000,000
|
نیم سکه (قبل 86)
|
515,000,000
|
ربع سکه (قبل 86)
|
260,000,000
|
حباب سکه
|
حباب سکه امامی
|
100,420,000
|
حباب سکه بهار آزادی
|
40,270,000
|
حباب نیم سکه
|
73,750,000
|
حباب ربع سکه
|
77,500,000
|
حباب سکه گرمی
|
40,250,000