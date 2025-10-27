این ۷ غذای روزمره را از یخچال خود حذف کنید

تصور کنید نیمه‌شب از خواب بیدار می‌شوید و تشنگی شدید دارید. به آشپزخانه می‌روید، خانه تاریک و ساکت است، فقط صدای آرام یخچال شنیده می‌شود. در یخچال را باز می‌کنید و نور سفید سرد صورت‌تان را روشن می‌کند. آنجا، بین باقی‌مانده‌های شام دیشب، یک میوه فراموش‌شده و ظرف مارگارین، چیزی پنهان است که ممکن است سلامت شما را تهدید کند. این چیزی معمولی است که در بیشتر خانه‌ها پیدا می‌شود و آژانس بین‌المللی تحقیقات سرطان (IARC) آن را در گروه ۱ سرطان‌زا قرار داده، همان گروهی که سیگار هم در آن است.

این حرف‌ها برای ترساندن نیست؛ بر اساس علم است. مطالعات روی بیش از نیم میلیون نفر، نشان می‌دهد مصرف فقط ۵۰ گرم از این ماده در روز می‌تواند خطر سرطان روده بزرگ را تا ۱۸ درصد افزایش دهد. بسیاری از مردم بیشتر از این مقدار مصرف می‌کنند. در ادامه، این غذا و هفت خطر دیگر را توضیح می‌دهم که ممکن است بدون اینکه بدانید، بر شما و خانواده‌تان تأثیر بگذارند. وقتی به آخرین مورد برسید، تعجب خواهید کرد که چرا زودتر متوجه نشدید.

یخچال، این اختراع مدرن که از بیماری‌های غذایی جلوگیری می‌کند، اگر اشتباه استفاده شود، می‌تواند سلامت را به خطر بیندازد. با من همراه باشید، چون بعد از خواندن، عادت‌هایتان را تغییر خواهید داد.

گوشت‌های فرآوری‌شده مانند سوسیس گروه ۱ سرطان‌زا هستند

اشتباهات و غذاهای سرطان زا در یخچال

7. سیب‌زمینی معمولی

غذای شماره هفت سیب‌زمینی است، همان که کیسه‌کیسه می‌خرید و پایه بسیاری از غذاها است. بسیاری از مردم آن را در یخچال می‌گذارند تا تازه بماند، اما این کار یک کارخانه سم خاموش راه می‌اندازد: آکریلامید.

چرا یخچال مشکل‌ساز است؟ در دمای زیر ۸ درجه سانتی‌گراد (دمای معمول یخچال)، نشاسته سیب‌زمینی به قندهای ساده تبدیل می‌شود. وقتی آن را سرخ یا کباب می‌کنید (بالای ۱۲۰ درجه)، این قندها با پروتئین‌ها واکنش می‌دهند و آکریلامید می‌سازند، ماده‌ای که IARC آن را "احتمالی سرطان‌زا" می‌داند. فقط سه روز در یخچال، سطح آن را شش برابر افزایش می‌دهد. FDA توصیه می‌کند سیب‌زمینی خام را در یخچال نگذارید. در عوض، در جایی خنک (بالای ۱۰ درجه)، تاریک و با هوا نگه دارید.

6. غذاهای قوطی باز

عادت رایج: گذاشتن غذاهای قوطی باز مثل ذرت یا تن ماهی در همان قوطی داخل یخچال. این اشتباه خطرناک است. وقتی قوطی باز می‌شود، پوشش داخلی (معمولاً قلع) با هوا و اسید غذا واکنش می‌دهد و ذرات فلزی به غذا نفوذ می‌کند.

این کار طعم فلزی ایجاد می‌کند، اما مشکل اصلی BPA است، ماده‌ای شیمیایی که هورمون‌ها را مختل می‌کند و ممکن است تستوسترون را کاهش دهد یا حتی ریتم قلب را تغییر دهد. مطالعه جدید نشان می‌دهد BPA می‌تواند به اختلالات قلبی منجر شود. بسیاری شرکت‌ها حالا قوطی‌های BPA-free تولید می‌کنند، اما هنوز در برخی محصولات قدیمی وجود دارد.

راه‌حل: بلافاصله محتویات را به شیشه ساده یا ظرف سیلیکونی بدون BPA منتقل کنید و درب‌بسته بگذارید.

5. باقی‌مانده‌های قدیمی

آن برنج دو روزه یا لوبیای فراموش‌شده در عقب یخچال؟ فکر می‌کنید امن است، اما نیست. غذاهای نشاسته‌ای مثل برنج و لوبیا، محل خوبی برای باکتری Bacillus cereus هستند.

این باکتری طعم را تغییر نمی‌دهد، اما سمومی تولید می‌کند که باعث استفراغ شدید و مسمومیت می‌شود. بعد از پنج روز، خطر دو برابر می‌شود. باکتری در برنج پخته‌شده رشد می‌کند اگر درست خنک نشود. برای جلوگیری، غذا را ظرف دو ساعت پس از پخت خنک کنید و حداکثر سه روز نگه دارید. اگر بیشتر شد، دور بیندازید.

تخم‌مرغ در در یخچال سالمونلا را افزایش می‌دهد

4. تخم‌مرغ در در یخچال

اشتباه رایج: گذاشتن تخم‌مرغ در محفظه در یخچال. این محفظه نوسان دمایی زیاد دارد و بهشت باکتری سالمونلا است.

مطالعات نشان می‌دهد این کار خطر آلودگی را ۲۵ درصد افزایش می‌دهد. سالمونلا سالانه ۱.۳۵ میلیون بیماری در آمریکا ایجاد می‌کند، از درد شکم تا مرگ در افراد حساس.

راه‌حل: در قفسه میانی بگذارید.

3. غذاهای اسیدی در شیشه‌های رنگ‌شده

فکر می‌کنید شیشه امن‌ترین است؟ اما اگر شیشه برچسب‌های لعابی یا رنگ‌شده باشد، خطرناک می‌شود. غذاهای اسیدی مثل سس گوجه یا لیمو با رنگ واکنش می‌دهند و سرب (فلز سنگین سمی) به غذا نفوذ می‌کند.

سرب در بدن جمع می‌شود و باعث مشکلات عصبی، کم‌خونی یا آسیب به کودکان می‌شود. برخی ظروف شیشه‌ای قدیمی یا وارداتی، سرب بالایی دارند. فقط شیشه‌های ساده و شفاف بدون رنگ استفاده کنید.

2. گوشت‌های فرآوری‌شده

آن قاتل خاموش: سوسیس، ژامبون، بیکن و هات‌داگ. IARC آن‌ها را مثل سیگار سرطان‌زا می‌داند. مطالعه UK Biobank نشان می‌دهد ۵۰ گرم روزانه (دو برش بیکن) خطر سرطان روده را ۱۸ درصد افزایش می‌دهد. گزارش‌های ۲۰۲۵ می‌گوید مصرف ۷۰ گرم روزانه خطر سرطان روده را ۴۰ درصد بالا می‌برد و حتی به دیابت مرتبط است. دلیل: نیترات‌ها که به نیتروزامین‌ها (سرطان‌زا) تبدیل می‌شوند. مصرف را کم کنید و به گوشت تازه خانگی روی آورید.

1. گوشت روی سینی فومی

شوک‌کننده: سینی های فومی زیر گوشت در سوپرمارکت. این از پلی‌استایرن ساخته شده و استایرن (گروه ۲B سرطان‌زا) به غذاهای چرب نفوذ می‌کند، به ویژه در فریز. مطالعات نشان می‌دهد مهاجرت استایرن در غذاهای گرم یا چرب بیشتر است. بلافاصله گوشت را به ظرف یا کیسه منتقل کنید و هرگز با پلاستیک در مایکروویو نگذارید.

