ایرانیان طی پنج سال گذشته، در جمع پنج ملیت اصلی مالک خارجی در دبی قرار گرفتند و در سال ۲۰۲۲ نیز در همین جایگاه باقی ماندند.

در فهرست سرمایه‌گذاران خارجی حوزه ملک و مسکن در دبی، نام برخی از اشخاص مهم و شرکت‌های ایرانی نیز به چشم می‌خورد.

این موضوع نشان می‌دهد که آنها امارات را برای انتقال امن بخشی از دارایی‌های خود انتخاب و در آن سرمایه‌گذاری کرده‌اند.

