سرمایهگذاری ۷ میلیارد دلاری ایرانیها در بازار املاک دبی! +عکس
بررسیها از گزارشهای متعدد بینالمللی نشان میدهد که حضور ایرانیان در بازار مسکن دبی از سال ۲۰۱۹ پررنگ شده و در ادامه شدت یافته است.
ایرانیان طی پنج سال گذشته، در جمع پنج ملیت اصلی مالک خارجی در دبی قرار گرفتند و در سال ۲۰۲۲ نیز در همین جایگاه باقی ماندند.
در فهرست سرمایهگذاران خارجی حوزه ملک و مسکن در دبی، نام برخی از اشخاص مهم و شرکتهای ایرانی نیز به چشم میخورد.
این موضوع نشان میدهد که آنها امارات را برای انتقال امن بخشی از داراییهای خود انتخاب و در آن سرمایهگذاری کردهاند.