رکب ایلان ماسک به سهامداران تسلا!+فیلم

او در جلسه گزارش مالی تسلا گفت که به بسته حقوقی یک تریلیون دلاری نیاز دارد و به سهامداران هشدار داد که در غیر این صورت، او ممکن است در آینده از سمت خود برکنار شود و این سؤال را مطرح کرد که «آن وقت چه کسی این ارتش رباتیک را کنترل خواهد کرد؟»

این درخواست در واقع یک تهدید غیرمستقیم و عجیب بود مبنی‌بر اینکه اگر سهامداران به این بسته حقوقی هنگفت رأی ندهند، او ممکن است تسلا را ترک کند تا در جای دیگری به اهداف خود برسد.

منبع فرهیختگان

