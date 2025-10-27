خبرگزاری کار ایران
رکب ایلان ماسک به سهامداران تسلا!+فیلم

رکب ایلان ماسک به سهامداران تسلا!+فیلم
ایلان ماسک روز گذشته به سهامداران تسلا گفت یا پول بیشتری بدهید یا می‌روم و شما می‌مانید با ارتش ربات‌های تسلا!

او در جلسه گزارش مالی تسلا گفت که به بسته حقوقی یک تریلیون دلاری نیاز دارد و به سهامداران هشدار داد که در غیر این صورت، او ممکن است در آینده از سمت خود برکنار شود و این سؤال را مطرح کرد که «آن وقت چه کسی این ارتش رباتیک را کنترل خواهد کرد؟»

این درخواست در واقع یک تهدید غیرمستقیم و عجیب بود مبنی‌بر اینکه اگر سهامداران به این بسته حقوقی هنگفت رأی ندهند، او ممکن است تسلا را ترک کند تا در جای دیگری به اهداف خود برسد.

