۲۷ اکتبر روز جهانی میراث سمعی‌ و بصری نام گرفته‌ است

روز جهانی میراث سمعی و بصری هر ساله در ۲۷ اکتبر (۵ آبان) برگزار می‌شود. این روز در سال ۲۰۰۵ توسط یونسکو نام‌گذاری شد تا توجه جهانی را به اهمیت حفظ و نگهداری منابع صوتی و تصویری جلب کند؛ منابعی که بخش مهمی از حافظه فرهنگی، تاریخی و اجتماعی بشر را تشکیل می‌دهند.

میراث سمعی و بصری چیست؟

میراث سمعی و بصری شامل فیلم‌ها، نوارهای صوتی، برنامه‌های رادیویی و تلویزیونی، مستندها، سخنرانی‌ها، موسیقی‌ها و سایر منابع ضبط‌شده است. این آثار نه تنها بازتاب‌دهنده خلاقیت و فرهنگ جوامع هستند، بلکه شاهدان خاموش تاریخ نیز به شمار می‌روند.

چرا این میراث مهم است؟

حافظه جمعی بشر: این منابع، روایتگر زندگی، فرهنگ، زبان و تحولات اجتماعی هستند.

منبع آموزشی و پژوهشی: برای مورخان، زبان‌شناسان، هنرمندان و دانشجویان، این آثار گنجینه‌ای بی‌بدیل‌اند.

ابزار گفت‌وگوی فرهنگی: میراث سمعی و بصری پلی میان فرهنگ‌ها و نسل‌ها ایجاد می‌کند.

تهدیدهای پیش‌رو

متأسفانه بخش زیادی از این میراث در معرض نابودی است. دلایل آن عبارتند از:

فرسایش مواد فیزیکی مانند نوارهای مغناطیسی و فیلم‌های سلولوئیدی

کهنه‌شدن فناوری‌های نگهداری و پخش

بی‌توجهی به آرشیوها و کمبود منابع مالی برای دیجیتال‌سازی

نابودی این میراث به معنای فقر جبران‌ناپذیر حافظه جهانی است.

اهداف روز جهانی میراث سمعی و بصری

افزایش آگاهی عمومی نسبت به اهمیت این میراث

تشویق دولت‌ها و نهادها به سرمایه‌گذاری در حفظ و دیجیتال‌سازی آرشیوها

بزرگداشت تلاش‌های آرشیویست‌ها، کتابداران، و متخصصان نگهداری منابع دیداری و شنیداری

انتهای پیام/