۲۷ اکتبر روز جهانی میراث سمعی و بصری نام گرفته است
۲۷ اکتبر، روز جهانی میراث سمعی و بصری است؛ روزی برای پاسداشت حافظه شنیداری و دیداری بشر و تلاش برای حفظ آن برای نسلهای آینده.
روز جهانی میراث سمعی و بصری هر ساله در ۲۷ اکتبر (۵ آبان) برگزار میشود. این روز در سال ۲۰۰۵ توسط یونسکو نامگذاری شد تا توجه جهانی را به اهمیت حفظ و نگهداری منابع صوتی و تصویری جلب کند؛ منابعی که بخش مهمی از حافظه فرهنگی، تاریخی و اجتماعی بشر را تشکیل میدهند.
میراث سمعی و بصری چیست؟
میراث سمعی و بصری شامل فیلمها، نوارهای صوتی، برنامههای رادیویی و تلویزیونی، مستندها، سخنرانیها، موسیقیها و سایر منابع ضبطشده است. این آثار نه تنها بازتابدهنده خلاقیت و فرهنگ جوامع هستند، بلکه شاهدان خاموش تاریخ نیز به شمار میروند.
چرا این میراث مهم است؟
حافظه جمعی بشر: این منابع، روایتگر زندگی، فرهنگ، زبان و تحولات اجتماعی هستند.
منبع آموزشی و پژوهشی: برای مورخان، زبانشناسان، هنرمندان و دانشجویان، این آثار گنجینهای بیبدیلاند.
ابزار گفتوگوی فرهنگی: میراث سمعی و بصری پلی میان فرهنگها و نسلها ایجاد میکند.
تهدیدهای پیشرو
متأسفانه بخش زیادی از این میراث در معرض نابودی است. دلایل آن عبارتند از:
فرسایش مواد فیزیکی مانند نوارهای مغناطیسی و فیلمهای سلولوئیدی
کهنهشدن فناوریهای نگهداری و پخش
بیتوجهی به آرشیوها و کمبود منابع مالی برای دیجیتالسازی
نابودی این میراث به معنای فقر جبرانناپذیر حافظه جهانی است.
اهداف روز جهانی میراث سمعی و بصری
افزایش آگاهی عمومی نسبت به اهمیت این میراث
تشویق دولتها و نهادها به سرمایهگذاری در حفظ و دیجیتالسازی آرشیوها
بزرگداشت تلاشهای آرشیویستها، کتابداران، و متخصصان نگهداری منابع دیداری و شنیداری