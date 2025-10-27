۲۷ اکتبر روز جهانی کاردرمانی است
۲۷ اکتبر، روز جهانی کاردرمانی است؛ روزی برای بزرگداشت حرفهای که زندگی را به جریان میاندازد و استقلال را به افراد بازمیگرداند.
روز جهانی کاردرمانی هر ساله در ۲۷ اکتبر برگزار میشود و فرصتی است برای تجلیل از نقش حیاتی کاردرمانگران در بهبود کیفیت زندگی افراد در سراسر جهان. این روز نخستینبار در سال ۲۰۱۰ توسط فدراسیون جهانی کاردرمانگران (WFOT) نامگذاری شد و از آن زمان تاکنون به عنوان نقطه عطفی برای ارتقاء آگاهی عمومی نسبت به این حرفه شناخته میشود.
کاردرمانی چیست؟
کاردرمانی شاخهای از علوم توانبخشی است که هدف آن کمک به افراد برای دستیابی به استقلال در فعالیتهای روزمره است. این حرفه به افراد دارای مشکلات جسمی، روانی، شناختی یا رشدی کمک میکند تا بتوانند نقشهای اجتماعی، شغلی و فردی خود را بازیابند. کاردرمانگران با بهرهگیری از فعالیتهای هدفمند، تواناییهای حرکتی، ذهنی و اجتماعی مراجعان را تقویت میکنند.
اهمیت روز جهانی کاردرمانی
افزایش آگاهی عمومی درباره نقش کاردرمانی در سلامت جامعه
تجلیل از تلاشهای کاردرمانگران در سراسر جهان
تقویت همکاریهای بینالمللی در حوزه توانبخشی
الهامبخشی به نسل جدید برای ورود به این حرفه ارزشمند
در این روز، سازمانها، دانشگاهها و مراکز درمانی با برگزاری کارگاهها، سخنرانیها، نمایشگاهها و کمپینهای اطلاعرسانی، به معرفی ابعاد مختلف کاردرمانی میپردازند.
شعار سال ۲۰۲۴: «کاردرمانی برای همه»
شعار امسال «Occupational Therapy for All» بر دسترسپذیری و عدالت در ارائه خدمات کاردرمانی تأکید دارد. این شعار یادآور میشود که همه افراد، صرفنظر از سن، جنسیت، ناتوانی یا موقعیت اجتماعی، باید به خدمات کاردرمانی دسترسی داشته باشند تا بتوانند در فعالیتهای معنادار زندگی مشارکت کنند.
نقش کاردرمانگران در جامعه
کمک به کودکان با نیازهای ویژه برای رشد مهارتهای حرکتی و شناختی
توانبخشی افراد دچار سکته مغزی، آسیب نخاعی یا بیماریهای مزمن
حمایت از سالمندان برای حفظ استقلال در زندگی روزمره
ارتقاء سلامت روان از طریق فعالیتهای معنادار و هدفمند