قیمت دلار و یورو امروز دوشنبه ۵ آبان ۱۴۰۴ + جدول

قیمت دلار و یورو امروز دوشنبه ۵ آبان ۱۴۰۴ + جدول
قیمت دلار، یورو، پوند و سایر ارز‌ها امروز دوشنبه ۵ آبان را می‌توانید در جدول زیر مشاهده نمایید. لازم به ذکر است که این نرخ‌ها قیمت بازار آزاد است (بجز دلار که نرخ بازار مبادله ارزی است) و با نرخ ارز سهمیه‌ای متفاوت است.

بروزرسانی قیمت ارزها:دوشنبه ۵ آبان

ارز

قیمت (ریال)

دلار (صرافی بانک ملی)

724,538

دلار (بازار آزاد)

1,080,500

یورو (صرافی بانک ملی)

843,822

یورو (بازار آزاد)

1,253,800

درهم امارات

293,600

پوند انگلیس

1,435,100

لیر ترکیه

25,700

فرانک سوئیس

1,354,700

یوان چین

151,400

ین ژاپن

705,460

وون کره جنوبی

746

دلار کانادا

770,600

دلار استرالیا

702,100

دلار نیوزیلند

619,800

دلار سنگاپور

830,000

روپیه هند

12,280

روپیه پاکستان

3,840

دینار عراق

824

پوند سوریه

97

افغانی

16,440

کرون دانمارک

167,800

کرون سوئد

114,900

کرون نروژ

108,000

ریال عربستان

287,870

ریال قطر

296,300

ریال عمان

2,800,900

دینار کویت

3,522,900

دینار بحرین

2,860,300

رینگیت مالزی

255,400

بات تایلند

33,000

دلار هنگ کنگ

138,800

روبل روسیه

13,520

منات آذربایجان

636,200

درام ارمنستان

2,820

لاری گرجستان

398,100

سوم قرقیزستان

12,330

سامانی تاجیکستان

117,000

منات ترکمنستان

307,900
