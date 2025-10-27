قیمت دلار و یورو امروز دوشنبه ۵ آبان ۱۴۰۴ + جدول
قیمت دلار، یورو، پوند و سایر ارزها امروز دوشنبه ۵ آبان را میتوانید در جدول زیر مشاهده نمایید. لازم به ذکر است که این نرخها قیمت بازار آزاد است (بجز دلار که نرخ بازار مبادله ارزی است) و با نرخ ارز سهمیهای متفاوت است.
|
بروزرسانی قیمت ارزها:دوشنبه ۵ آبان
|
ارز
|
قیمت (ریال)
|
دلار (صرافی بانک ملی)
|
724,538
|
دلار (بازار آزاد)
|
1,080,500
|
یورو (صرافی بانک ملی)
|
843,822
|
یورو (بازار آزاد)
|
1,253,800
|
درهم امارات
|
293,600
|
پوند انگلیس
|
1,435,100
|
لیر ترکیه
|
25,700
|
فرانک سوئیس
|
1,354,700
|
یوان چین
|
151,400
|
ین ژاپن
|
705,460
|
وون کره جنوبی
|
746
|
دلار کانادا
|
770,600
|
دلار استرالیا
|
702,100
|
دلار نیوزیلند
|
619,800
|
دلار سنگاپور
|
830,000
|
روپیه هند
|
12,280
|
روپیه پاکستان
|
3,840
|
دینار عراق
|
824
|
پوند سوریه
|
97
|
افغانی
|
16,440
|
کرون دانمارک
|
167,800
|
کرون سوئد
|
114,900
|
کرون نروژ
|
108,000
|
ریال عربستان
|
287,870
|
ریال قطر
|
296,300
|
ریال عمان
|
2,800,900
|
دینار کویت
|
3,522,900
|
دینار بحرین
|
2,860,300
|
رینگیت مالزی
|
255,400
|
بات تایلند
|
33,000
|
دلار هنگ کنگ
|
138,800
|
روبل روسیه
|
13,520
|
منات آذربایجان
|
636,200
|
درام ارمنستان
|
2,820
|
لاری گرجستان
|
398,100
|
سوم قرقیزستان
|
12,330
|
سامانی تاجیکستان
|
117,000
|
منات ترکمنستان
|
307,900